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護理師頻頻收到「神秘外送」奶茶 持續半年附上暖心問候

香港01 / 孫聖然
近日，中國湖北宜昌一間醫院的護士站接連幾天收到「神秘外賣」。 圖／香港01
近日，中國湖北宜昌一間醫院的護士站接連幾天收到「神秘外賣」。 圖／香港01

近日，中國湖北宜昌一間醫院的護士站接連幾天收到「神秘外賣」，外賣的包裝上沒有點餐人的信息，只在備註處寫到：「冬天的第一杯奶茶你也有！送到中心醫院外科樓5樓，給護士姐姐，願你三冬暖，願你春不寒。向護士姐姐致敬！」

值班的「護士姐姐」們看到訂單上的備註後，紛紛表示「心都融化了」。

據了解，事情發生在中國湖北宜昌市中心醫院骨科一病區的護士站，自今年4月份，疫情有好轉趨勢後，護士站就會不定期收到「神秘外賣」，夏天有燒烤，秋天有奶茶，至今已經持續了半年之久。護士們向餐廳詢問，卻也無法找到點餐人的準確信息。

因為外賣平台有「號碼保護」功能，訂單上的電話號碼在訂單送達後就無法打通，護士們只看得到尾號「4833」。餐飲店老闆就介紹：「那個號碼都是隱藏了的，看不到真實號碼，我也找不到真實號碼，就是說，商品已接單、已送達的話，這個號碼就打不通了。」

11月8日晚，夜更的值班護士再次收到兩杯奶茶，看到訂單上的「暖心」備註後表示，「剛開始還以為，是其他病人的餐忘拿了，後來看到留言才確定是給自己的。當時就特別感動，覺得非常暖心。」

不過，「神秘外賣」的點餐人身份目前依然未能確認，醫院的護士就表示，「非常謝謝，我們發自內心地感受到，對我們工作的認可！」

有網民紛紛讚賞，「暖心，感動是雙向的」、「這世界總是有人在偷偷溫暖著我們，挨著我們」、「冬天裡的暖心故事」。

延伸閱讀：

網民PO「秋天的第一杯奶茶」帶旺奶茶店生意 究竟什麼含義？

工會稱酒店檢疫人士會「偷走」：到樓下取外賣、在酒店餐廳進食

文章授權轉載自《香港01》

奶茶 疫情

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