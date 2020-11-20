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大陸四省人事調整 終於出現女性省級黨委書記

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
貴州新任省委書記諶貽琴。中新社
貴州新任省委書記諶貽琴。中新社

大陸吉林、湖南、貴州、雲南 省委書記同日換人。據新華社20日報導，中共中央決定，景俊海任吉林省委書記，許達哲任湖南省委書記，諶貽琴任貴州省委書記，阮成發任雲南省委書記。其中，諶貽琴成為大陸31個省份中唯一的女性省級黨委書記。

公開資料顯示，諶貽琴現年61歲。北京青年報旗下微信公眾號《政知見》稱， 諶貽琴的仕途從未離開過貴州。

1977年3月，諶貽琴18歲時就到貴州省織金縣供銷知青隊當知青、任團支部書記。1978年4月，諶貽琴進入貴州大學歷史系，畢業後到貴州省委黨校任職。

從1982年1月到1999年2月，諶貽琴在貴州省委黨校工作了17年，歷任黨史黨建教研室助教、講師，黨史教研室副主任、人事處處長、副校長等。

1999年2月，諶貽琴出任貴州省社科聯黨組書記、副主席，2001年12月任貴州省黔南州委副書記，1年後任銅仁地委副書記、行署專員，2007年4月，48歲的諶貽琴就已躋身省委常委。

此後，諶貽琴先後擔任貴州省委宣傳部部長（5年）、貴州省常務副省長（3年），2015年4月晉升為省委副書記，並兼任政法委書記（2年）。

2017年9月，諶貽琴出任貴州省代省長，2018年1月轉正，迄今擔任貴州省長已經2年多。

諶貽琴是目前大陸31個省份中唯一的女性省級黨委書記，也是中共建政以來第四位女性省級黨委書記。前三位分別為前河北省委書記呂玉蘭、前江西省委書記萬紹芬，和分別於2009年擔任福建省委書記和2012年擔任天津市委書記的孫春蘭。

女性在中共官場能當上省級黨政「一把手」並不多見。除了諶貽琴，大陸31個省（區市）的政府一把手中，目前也只有內蒙古自治區政府主席布小林和寧夏回族自治區政府主席咸輝是女性。

諶貽琴、布小林、咸輝另一個共同點是，三人都是少數民族。諶貽琴為白族，白族是中國第15大少數民族，主要分布在雲南、貴州、湖南等地。

62歲的布小林為蒙古族，長期在內蒙古任職。現年同樣62歲的咸輝為回族，早年長期在甘肅工作，2016年6月才跨省到了寧夏任職，成為寧夏回族自治區政府一把手至今已4年。

內蒙古 自治區 中共

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