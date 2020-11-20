得不償失！17歲男「賣腎」買iPhone 多年後現況曝：終身洗腎

你願意付出代價來滿足虛榮心嗎？2011年，大陸一名17歲王姓男子為了買當時才剛上市的iPhone 4S，竟找上黑心商人，將自己的1顆腎給「賣」了，成功買了iPhone 4S，但如今26歲的王男卻也失去健康，最終只能仰賴藥物、洗腎度日。

根據陸媒《網易》新聞網報導，湖南一名17歲的王姓男子由於實在太想擁有一支剛上市的iPhone 4S，家境普通的他竟找上黑心商人「賣腎」，黑心商人告訴他人都有2個腎，割掉1顆還是能正常生活，王男聽完也覺得有理，便賣腎換得2.2萬人民幣（約台幣9.5萬），成功買了期待已久的iPhone 4S。

王男如願買了一台iPhone 4S，還在學校向同學炫耀了一番，不過他也為此付出相當大的代價。多年後，割了腎的王男身體出現嚴重問題，之後他也無法再上學，至今仍臥病在床，不僅無法自理生活，還連累了他的父母。

僅管事後這些不法商人都已被逮，他也獲得人民幣180萬（約台幣781萬）補償金，但他失去的健康已無法找回。事隔9年後，iPhone 4S早就不值錢了，而現年26歲的王男雖有190公分的高挑身材，但他終身只能依靠吃藥、洗腎過日子，實在得不償失。