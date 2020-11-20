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12港人親筆信遭質疑 中大畢業生校內遊行

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網)12名試圖潛逃台灣失敗的香港人目前已被關在深圳3個月，他們的家屬19日公布了首批這些港人寄回家的「親筆信」。此前一直協助12名港人家屬的香港運動人士鄒家成表示，這些「親筆信」中存在不少可疑之處，除了每封信的內容差別不大外，信中也出現簡體字，以及中國內地慣用的中文用語。

根據香港01的報導，鄒家成說12名港人在信中都呼籲家人不要擔心，強調他們目前人在鹽田，並說看守所內生活不錯。除了有休息與運動的時間外，每餐都有菜有肉，也有醫生檢查。他們強調自己沒有遭毆打或嚴刑逼供，跟被羈押在香港沒有差別。他們也寫道，家人可以回信，並稱期待與家人書信往來，而家人的存款他們也都收到。

雖然這些港人的家屬說信中是他們本人的筆跡，但是信件內容有些不自然的地方，甚至還出現簡體字。這讓家屬懷疑，深圳看守所當局可能備好文本，要求這12名港人抄寫。此外，信件內容也稱他們已與自己委托的「官派律師」見面，並叫家人在回答媒體問題時，草草帶過便好。他們甚至要求家人不要到深圳探望他們。

其中一名被捕的港人鄧棨然在信中表示，自己在看守所一切安好，關押期間哮喘病與皮膚病都未曾發作，所以他希望家人不要擔心。他的弟弟在接受媒體采訪時稱，他認為信件中的語氣跟寫法都不像香港人的寫法，不過雖然不知他哥哥是在什麼樣的情形下寫這些信的，但至少他得知哥哥還活著，所以收到任何消息都仍令他開心。

12名港人的家屬也重申，因為他們一直無法與被關押的親人直接溝通，所以他們仍對信件內容存疑。他們要求當局允許家屬跟官派律師會見，並讓他們與12名港人對話。

中大校園游行遭國安處調查

19日當天原是香港中文大學畢業典禮，早前校方宣布因應疫情改在線上舉行。香港中文大學的畢業生在校內發起游行，並在過程中聲援示威者。綜合港媒報導，身穿學士班畢業袍的畢業生高舉的布條上面，印有遭香港警方認定違反國安法的「反送中」口號「光復香港丶時代革命」，並邊走邊高喊「一息尚存，抗爭到底」丶「毋忘義士，釋放十二」等口號，一直從香港中文大學大門附近的「民主女神像」走到校內的百萬大道，還手持黑色氣球和標語與民主女人像合照。他們在游行中聲援12名被關押在深圳的港人。

不過，這場游行也引發香港中文大學校方發聲明譴責。校方在聲明中表示，校園多處遭人以噴漆涂鴉，恐造成永久損壞。學校在聲明中稱這些行為違法且不負責任，並說這些行為已構成刑事毀壞。學校還說，這次的游行可能觸犯了港府為了防止新冠疫情所頒布的限聚令。校方表示已經報警。

香港警方則是在19日晚上表示，周四有人在中大校園聚集，期間展示了「港獨」的標語跟旗幟，高喊「港獨」口號，已涉嫌違反了《港區國安法》。港警表示，他們高度重視這起事件，並稱警務處國安處已接手處理，並展開調查。

本文章由德國之聲授權提供】

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