滬港澳台繪畫聯展 共「畫」抗疫

2020滬港澳台繪畫聯展18日在上海劉海粟美術館拉開序幕，本次展覽共徵集到來自滬港澳台85位藝術家的106幅作品參展，旨在進一步加強上海、香港、澳門、台灣地區的文化交流互動，不斷推動中國藝術多樣性的傳承、創新與發展。

據中新社報導，作為上海市對外文化交流協會多年主辦的一個傳統展覽和品牌項目，滬港澳台繪畫聯展自2009年起已連續舉辦十餘屆。本次聯展以「日月同輝，華夏共美」為主題，參展的藝術家上海50位、香港11位、澳門13位、台灣11位。

據上海自貿區國際文化投資發展公司藝術總監何百明介紹，此次參展藝術家呈現出的作品內容多樣，不僅用畫筆勾勒出祖國的大好河山，還刻畫了奮鬥在疫情第一線醫護人員的故事，詮釋人性的光芒及對生命的尊重。

上海市對外文化交流協會副會長兼秘書長鄧曉賢說，滬港澳台繪畫聯展自2009年舉辦以來，有力推動中國現代繪畫的國際視野和文化進程，今年在這個特殊時期的聯展是一次極具歷史意義的線下展覽，滬港澳台的藝術家們都希望通過不同內容、形式和表現手法向大家積極傳達抗疫的正能量，眾志成城，攜手共進，共渡難關。

受新冠肺炎疫情影響，此次參展的港澳台藝術家們均未能到現場。作為海峽兩岸書畫藝術家的經紀人，上海錦沅文化董事長儲鈾結束14天隔離到展覽現場，儲鈾說：「我此次代表台灣藝術家們過來參加展覽，希望大陸的藝術界能多多與台灣的藝術界進行合作，讓兩岸藝術家能够在中華文化的浪潮裡創新邁進，一起做中華文化融合的有力推手。」