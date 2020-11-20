兩岸青年組聯盟 攜手文創發展

「台灣有溫度，大陸有速度；台灣有深度，大陸有廣度。」海峽兩岸公共事務協會文創部部長王俊評深耕兩岸文創事業多年，其暢想「兩岸攜手將台灣的溫度與大陸的速度結合，一定能讓兩岸文創走向世界舞台」。

據中新社報導，從手工藝人到文創品牌，台灣文創起步早、業態豐富、產業鏈完整，稱其為文創界翹楚不為過。多年來，一批批台灣青年逐夢大陸，兩岸之間年輕、文化、創意等元素交融，不斷帶動兩岸文創事業交流發展。

中華文化源遠流長、深厚燦爛，但審視當下，大陸不少地方對於文化的挖掘和活化依然有所局限。面對部分文創千篇一律，甚至無人問津等現實問題，不少台灣青年認為文創切莫忘本源，即要以文而創。

「文創不應該僅僅局限在小小的包裝上，它還包含生活、電影、音樂、美學等豐富的元素。」王俊評認為文創要以文化為底蘊，是透過老匠人的工藝，結合年輕人創意發想而產生的。

台灣青年張學霖已在大陸生活15年，在其看來，文創是不拋棄精神內涵的文創傳承，「不論台灣還是大陸，中華文化都是寶貴的精神財富。如何把原汁原味的文化通過文創讓人更加理解和接受，這需要時間的沉澱」。

兩岸文創有相同的文化基因，也有不同的發展模式。和而不同之中，台灣青年也認為「無情感，不文創」，文創不是從書齋到書齋，不應該倚老賣老，而要突破年輕化市場。

以浙東唐詩之路為例，其是一條貫穿浙江多地的詩意之路，450多位詩人曾在這裡留下1500多首唐詩，成為中國詩歌史上的奇景。不過，因其歷史悠久，不少節點城市在打造詩路文創、文旅上有些迷茫。

大陸全國台企聯青委會執行長楊政諭第一次走訪浙東唐詩之路部分景點後，除了感慨「詩中有景、景中有詩」的美好情景，也對詩路文創產業發展充滿信心，「千餘首唐詩的歷史讓人震撼，但是假若遊客只是到此一遊，便不利於弘揚中華文化。如果能選擇一首詩，通過文創的方式讓遊客記得住，甚至帶地走，就是成功的文創」。

「同一個地方，為什麼年輕人願意選擇遊樂項目，而對歷史古蹟缺乏興趣？並非文化不行，而是活化的方式，趣味性、互動性不够。」楊政諭專注兩岸文創產業多年，也十分看中大陸的文創市場，「大陸的文創產業有文化、有市場，如果再在互動性、年輕化上多下功夫，將大有可為。」

在台灣青年的眼裡，文創不應該是冷冰冰的產品，而是一件件有溫度，有情感，有故事的物品，這些物品可以看得見、摸得著，也能帶地走。

王俊評舉例浙東唐詩之路，「這一條路不僅要發展成為網紅打卡點，還要讓遊客拍照之後，對這個地方產生情感。只有產生情感，人們才願意花錢、花時間去購買物品、體驗景點，甚至二次朝聖」。

「文創不是複製品，它是極具個性的事物。」張學霖談到，如果從文創產品看，它飽含著人物故事、精神內涵，更值得人們去欣賞和珍惜。

而為了共同推動兩岸文創事業發展，11月16日至18日，浙江紹興舉行的2020浙東唐詩之路兩岸青年交流活動上，兩岸（紹興）青年創意聯盟成立，未來將有更多的青年力量共同助推兩岸文創事業進步。