廣東成立網路犯罪研究基地

廣東省網路犯罪研究基地18日在廣州成立，該基地由廣東省公安廳、廣東省高級人民法院、廣東省人民檢察院和中山大學共同建設，將著重研究網路犯罪形勢，推動建立與網路犯罪形勢變化相適應的法律保障體系，以提高打擊網路犯罪能力。

據新華社報導，與會政法界人士認為，隨著新經濟業態、新產業形態的不斷湧現，當前各類違法犯罪正加速向以電信、互聯網等為媒介的非接觸性犯罪轉移，網路詐騙、網路套路貸、網路黑灰產等新型網路犯罪層出不窮、愈演愈烈。

成立儀式上，廣東省公安廳副廳長郭向陽說，近年來，廣東公安機關辦理網路犯罪案件數量年均增長30%以上，部分城市網路犯罪占全部刑事犯罪比例已高達70%，大量新型網路犯罪遊走于灰色地帶和法律邊緣，在案件管轄、行為定性、證據固定、量刑標準、執法協作、跨境打擊等諸多方面存在法律適用難題，給政法機關帶來了挑戰。

「廣東省網路犯罪研究基地的成立，將進一步整合實務資源與研究資源，對網路犯罪立法、司法解釋、熱點難點問題等開展研究，推動形成一系列具有大陸領先水平的理論研究和實踐探索成果，有力支撐打擊網路犯罪實務工作，築牢網路安全屏障。」郭向陽說。