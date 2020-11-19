中國新冠肺炎重組蛋白疫苗 啟動三期臨床試驗

綜合新華財經、澎湃新聞等陸媒報導，中國18日在湖南省湘潭市湘潭縣開始部分2019冠狀病毒重組蛋白疫苗三期臨床試驗，預計11月下旬在烏茲別克、印尼、巴基斯坦、厄瓜多開始境外三期試驗。

報導也提到，這款疫苗是由安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司和中國科學院微生物所聯合研製，為中國第5款進入三期臨床試驗的候選疫苗。前4款進入三期臨床試驗的疫苗則為滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種。

報導引述中國科學院微生物研究所資料表示，重組蛋白疫苗是透過基因工程方式在工程細胞內表達純化病原體抗原蛋白，然後製備成疫苗。透過工程化細胞株進行工業化生產，產能高，成本低，具有較強的可及性。

報導也提到，在表現人類ACE2（hACE2）的基因轉殖小鼠實驗中，證明疫苗具有明顯的保護效果。恒河猴攻毒保護試驗結果則顯示，疫苗免疫能誘導產生高水平的中和抗體，顯著降低肺組織病毒載量，減輕病毒感染引起的肺部損傷，具有明顯的保護作用。

據證券時報微信公眾號「時報新藥觀察」報導，中國國家衛生健康委員會醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉先前曾表示，重組蛋白疫苗研發週期長，但應該是長期、規模化的首選。

報導也提到，若按現有產能計算，一旦獲批，這款疫苗年產能可達3億劑、1.5億人份。