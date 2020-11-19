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駱駝高速公路迷路 交警陪走9公里安全送回
新疆一頭駱駝日前迷路上到高速公路，經高速公路警察驅趕9公里後，才安全護送牠走下交流道。
新疆公安廳交警總隊奎屯大隊接到報警稱，11月14日14時50分，G30連霍高速安集海路段出烏魯木齊方向，有一匹駱駝正在高速公路上逆行，影響道路交通安全。
警察立即趕赴現場，對逆行駱駝進行攔截和驅趕，同時對後方車輛進行安全提示。期間，駱駝多次掉頭，驅趕難度增大，最終出動兩組4名警力與迷途駱駝徒步9公里後，終於將這匹駱駝從奎屯工業園路口趕下高速，並將駱駝交給其主人。最後，民警對駱駝主人進行了安全教育，確保道路交通安全有序進行。
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