粵澳入境香港 下月起無需隔離

大陸防疫成果獲世界衛生組織肯定，港府推出的「回港易計畫」昨起接受香港民眾預約從廣東或澳門返港，只要持核酸檢測陰性證明，即無需14天隔離檢疫。星島日報稱，港府正研究進一步擴大這項「單向免檢」措施，預計最快下個月起，同步放寬從廣東或澳門到香港的大陸民眾，也無需14天強制隔離檢疫。

報導稱，香港未來甚至會將「單向免檢」的適用範圍擴大至大陸更多省市，最快可望在今年底前實施，讓陸港兩地人員流動逐步恢復，推動香港經濟復甦。港府屆時也將研究是否也把台灣納入放寬之列。

但港府估計，由於疫情之下大陸官方對民眾離境審批嚴格，加上由香港返回大陸後仍需隔離14天，因此即使香港實行「單向免檢」，估計屆時會到香港的大陸民眾人數也將有限。

政府推出的「回港易計畫」18日起接受預計本月23日至29日期間返回香港的預約申請，每日限額5,000名。

星島日報表示，港府預期利用「回港易計畫」從粵澳返回的香港居民，大約兩周左右就會回來得差不多了，之後將有條件研究擴大「單向免檢」措施，開放從廣東或澳門到香港的大陸民眾，也能豁免14天強制檢疫。

報導指出，鑑於大陸許多省市疫情早已「清零」，港府將視疫情發展，進一步放寬從更多大陸省市返回的香港及大陸居民也無須進行14天隔離，以加速恢復兩地人員流動。據了解，政府屆時會研究台灣是否也納入放寬之列。

據大陸央廣網報導，世衛組織突發衛生事件計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）當地時間16日表示，中國等國已通過全面應對措施解決較為嚴重的疫情，將病毒傳播保持在非常低的水平。