印度進口鯧魚包裝 驗出新冠病毒

福州市疾控中心公告，17日在對福州市某冷凍庫進行例行採樣抽檢時，發現該冷凍庫2份進口冷凍鯧魚外包裝新冠病毒核酸檢測呈陽性。經查，這批從印度進口的鯧魚是從福州港閩江口內港區入關，共2,500件，計25噸，11月14日下午運抵該冷凍庫儲存，已售出的383件已全數封存，尚未流入市面。

福州市疾控中心表示，已對該冷凍庫及周邊環境進行全面管控和消毒，對涉及這批冷凍鯧魚的搬運工、工作人員及相關接觸人員進行集中隔離醫學觀察和核酸檢測，對冷凍庫及周邊環境進行採樣檢測，目前所有受檢人員及外環境樣本新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

今年6月以來，大陸有10多個省份在進口冷鏈食品或外包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。天津17日更傳出，2名正在集中隔離觀察的冷鏈從業人員，咽拭子樣本新冠病毒核酸檢測結果為陽性。

為防止新冠疫情從境外輸入，大陸各地均已加強對進口冷凍、冷藏食品的把關。上海日前發布「關於對高風險進口冷鏈食品實行中轉查驗的通知」，16日起，凡是從上海口岸入關進入上海儲存、加工、銷售的高風險進口冷鏈食品，都必須查驗核酸檢測和消毒證明。

據報導，上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，冷鏈配送人員在貨品搬運、配送途中，應根據是否直接接觸生鮮食品、接觸頻次、操作類型等採取相應的個人防護措施。

例如，直接接觸生鮮食品的工作人員，應著工作服，佩戴一次性帽子、一次性手套、戴好防護口罩、鞋套。參與生鮮食品切割等可能產生噴濺的工作人員，還應佩戴護目鏡及防水圍裙。

上海市疾控中心危害監控所副主任醫師宓銘則建議消費者，在選購冷鏈食品時應正確佩戴口罩，使用一次性手套挑選冷凍冰鮮食品。同時隨身攜帶小包裝洗手液或酒精棉球、棉片，用於購物後手部和物體（手機、錢包等）表面消毒，條件許可應用流動水清洗雙手。

同時在回家清洗加工食材時，應避免直接在水龍頭下沖洗生的肉製品，防止濺灑汙染。可用浸泡搓洗方式。切割冷鏈生鮮食材時，建議佩戴一次性醫用口罩和一次性手套，避免大力劈、剁等切割方式，以防噴濺。