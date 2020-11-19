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印度進口鯧魚包裝 驗出新冠病毒

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
圖為上海疾控中心人員早前對一家食品廠的冷凍庫進行新冠病毒環境採樣。（中新社）
圖為上海疾控中心人員早前對一家食品廠的冷凍庫進行新冠病毒環境採樣。（中新社）

福州市疾控中心公告，17日在對福州市某冷凍庫進行例行採樣抽檢時，發現該冷凍庫2份進口冷凍鯧魚外包裝新冠病毒核酸檢測呈陽性。經查，這批從印度進口的鯧魚是從福州港閩江口內港區入關，共2,500件，計25噸，11月14日下午運抵該冷凍庫儲存，已售出的383件已全數封存，尚未流入市面。

福州市疾控中心表示，已對該冷凍庫及周邊環境進行全面管控和消毒，對涉及這批冷凍鯧魚的搬運工、工作人員及相關接觸人員進行集中隔離醫學觀察和核酸檢測，對冷凍庫及周邊環境進行採樣檢測，目前所有受檢人員及外環境樣本新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

今年6月以來，大陸有10多個省份在進口冷鏈食品或外包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。天津17日更傳出，2名正在集中隔離觀察的冷鏈從業人員，咽拭子樣本新冠病毒核酸檢測結果為陽性。

為防止新冠疫情從境外輸入，大陸各地均已加強對進口冷凍、冷藏食品的把關。上海日前發布「關於對高風險進口冷鏈食品實行中轉查驗的通知」，16日起，凡是從上海口岸入關進入上海儲存、加工、銷售的高風險進口冷鏈食品，都必須查驗核酸檢測和消毒證明。

據報導，上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，冷鏈配送人員在貨品搬運、配送途中，應根據是否直接接觸生鮮食品、接觸頻次、操作類型等採取相應的個人防護措施。

例如，直接接觸生鮮食品的工作人員，應著工作服，佩戴一次性帽子、一次性手套、戴好防護口罩、鞋套。參與生鮮食品切割等可能產生噴濺的工作人員，還應佩戴護目鏡及防水圍裙。

上海市疾控中心危害監控所副主任醫師宓銘則建議消費者，在選購冷鏈食品時應正確佩戴口罩，使用一次性手套挑選冷凍冰鮮食品。同時隨身攜帶小包裝洗手液或酒精棉球、棉片，用於購物後手部和物體（手機、錢包等）表面消毒，條件許可應用流動水清洗雙手。

同時在回家清洗加工食材時，應避免直接在水龍頭下沖洗生的肉製品，防止濺灑汙染。可用浸泡搓洗方式。切割冷鏈生鮮食材時，建議佩戴一次性醫用口罩和一次性手套，避免大力劈、剁等切割方式，以防噴濺。

上海 口罩

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