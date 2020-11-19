彝族7縣脫貧 告別長年貧困

四川省人民政府網站日前公布，涼山彝族自治州的普格、布拖、金陽、昭覺、喜德、越西、美姑等7個大陸國家級貧困縣獲批退出貧困縣。至此，大陸最大彝族聚居區擺脫千百年來的絕對貧困，翻開發展新篇章。

據新華社報導，地處四川省西南部的涼山彝族自治州，被稱為「中國最貧困角落」，是中國脫貧攻堅中最難啃的「硬骨頭」，也是典型的區域性整體深度貧困樣本。

在民主改革前，涼山州大部分地區處於奴隸制社會。在經歷了「一步跨千年」的巨變後，涼山州生產力水平仍然低下，加上地形複雜、交通閉塞、氣候惡劣等各種因素交織，17個縣市中有11個為深度貧困縣，全州精準識別貧困村2072個、貧困人口97萬。

過去一年，喜德縣光明鎮彝欣社區居民納比吃哈經歷了很多改變：通過易地扶貧搬遷，她走下了原本居住的高山，搬進了全縣最大的建檔立卡貧困戶集中安置點，有了一套100平方公尺的新房，也結束了多年外出務工的日子。

從今年10月起，她來到離家不到兩公里的邡達現代農業產業園務工，每天可獲得70元（人民幣，下同）至上百元不等的勞動報酬。

隨著大涼山最後7個貧困縣退出，四川省88個貧困縣全部「摘帽」。