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陸鐵鋪就致富路 51定點脫貧

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據大陸國新辦記者會消息，截至目前，中國國家鐵路集團有限公司定點扶貧的4個縣區，及省級黨委政府部署的51個鐵路定點貧困村如期脫貧摘帽。

據中新社報導，中共十八大以來，14個集中連片特困等老少邊貧地區累計完成鐵路基建投資3.3兆元（人民幣，下同）佔鐵路基建投資總額的78％；投產新線3.6萬公里（高鐵2萬公里），佔全大陸投產新線的83％。這些新投產的鐵路覆蓋了274個大陸國家級貧困縣，其中100多個大陸國家級貧困縣結束了不通鐵路的歷史。

在完善貧困地區鐵路網的同時，鐵路部門還統籌推進無軌站建設，助力貧困地區融入高鐵經濟圈，打通民眾出行與物流運輸的最先和最後一公里。

目前，鐵路網與全路154個無軌站覆蓋約600個大陸國家級貧困縣，佔全大陸832個貧困縣的73％。　　

在脫貧攻堅戰中，大陸鐵路部門創新運輸扶貧模式，慢火車鋪就致富路，破除腸梗阻，暢通產業鏈。

在客運方面，鐵路部門持續開好途經21個省區和35個少數民族地區的81對公益性慢火車，打造流動的惠民助農列車集市和服務品牌，每年運送沿線趕集務工求學的貧困民眾2200餘萬人次；充分挖掘貧困地區旅遊資源，2019年組織開行旅遊扶貧專列594列，運送旅客37.6萬人次，有效帶動了沿線旅遊、商貿、餐飲等產業發展和消費升級。

扶貧 高鐵

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