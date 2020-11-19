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東協工業設計賽 45件獲獎

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首屆中國—東協工業設計大賽18日在廣西柳州舉行頒獎儀式，45件獲獎作品從來自全球各地的4000餘件參賽作品中脫穎而出。

據中新社報導，工業設計對於推動中國和東協區域的工業提質升級具有重要作用。近年包括新加坡、泰國、馬來西亞、印尼等國家都提出了工業4.0相關規劃。這些國家與中國都具有製造業轉型升級、發展創新型經濟的需求，且工業設計產業均處於快速發展階段，雙方在工業設計領域有著廣闊的合作空間。

首屆中國—東協工業設計大賽今年9月在廣西南寧啟動，賽事向中國和東協國家工業設計領域精英發出邀請並徵集作品，旨在促進中國—東協工業設計交流合作。

大賽以設計賦能．智創出行新模式為主題，參賽者需結合廣西柳州產業發展特點，以智慧出行為導向，以汽車作為智能終端，設計出輻射面向吃穿用行等多方面的工業產品。

大賽共分為產品設計組、概念設計組和企業命題組三個組別。其中，產品設計組和概念設計組的參賽作品包含汽車產業鏈產品、智能產品、出行用品、文創產品、食品包裝及其他綜合創新設計等類別；企業命題組則是根據柳州本地企業實際需求所出的設計命題，包括對柳州網紅螺螄粉產品進行全新一代環保外包裝設計等。

本次大賽得到中國和東協行業協會、工業設計機構、專業院校師生以及熱愛設計的社會各界廣泛關注和踴躍參與。

來自中國和東協國家的五位專家評委對參賽作品進行推薦和評分，評選出本次大賽獲獎作品，其中產品設計組18件，概念設計組17件，企業命題組10件。

廣西工業和信息化廳副廳長陳可猛表示，此次大賽開創了廣西舉辦國際型工業設計行業賽事的先河，它以工業設計為突破口，推進中國與東協工業設計與製造業深度交流合作及融合發展。

東協 馬來西亞

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