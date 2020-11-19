年逾花甲台商 到內蒙創業圓夢

年逾花甲的周大順本可在台北過著兒孫繞膝的愜意生活，卻為實現埋藏心底多年的願望，來到大陸北方農村，經營起一份事業。

「我出生在農村，長大後做了工業，可心裡一直想著農業的事。退休後機緣巧合來到這裡，達成了心願。」66歲的周大順說。

據新華社報導，初冬的內蒙古自治區豐鎮市隆盛莊鎮朝天溝移民村寒氣襲人，村邊一排排灌木----檸條迎風挺立，為當地保持水土、防風固沙。周大順創立的檸條加工廠就在這看似荒涼的地方。

周大順身旁的粉碎機和制粒機快速運轉，或將檸條枝葉破碎成粉，或將其製成顆粒飼料。

檸條廣泛分布在內蒙古、寧夏、甘肅等地，既是重要的固沙樹種，又能加工成優質飼料。它們生長3、4年後，需定期收割，否則會衰老甚至枯死。

3年前，周大順在當地招商引資項目中看到有檸條加工廠。「就像遇到未曾謀面的老友，很快達成投資意向。」他說，對農民承包的檸條林平碴、採收、加工，既對林木生長有利，又能補貼農民、幫助扶貧，還可給養殖戶提供優質飼料，這件事很有意思。

加工廠2018年選址建設，2019年建成投產，可年產2萬噸檸條粉及顆粒，年營收約200萬元（人民幣，下同）。銀灰色的廠房、防雨棚、宿舍樓和辦公樓布局緊湊。鳥瞰廠區，流線型頂棚設計充滿動感。

廠區內，有的工人用鐵耙翻動新採的檸條枝葉，有的嫻熟操作粉碎機、制粒機，有的駕駛裝載機向生產設備投料。

「他們大多是附近的農民，還有貧困戶，沒農活就來廠裡上班，日薪一、二百元。」周大順說，全廠目前有30多名員工，每到秋末冬初採收旺季，從事採收、運輸的臨時務工者超過100人。

檸條加工廠還給檸條林承包戶發放平碴收割補貼：普通農戶每畝補貼10元，建檔立卡貧困戶每畝補貼15元。當地不少農民在加工廠帶動下增加了收入，也認識了周大順。

每天早晨，周大順都會喝一杯黑咖啡，然後去村裡散步。農民見到他，就熱情地上前打招呼。「當地人非常友善，我在這裡住得很舒服。」周大順說，碰到淳樸的農民，看到活蹦亂跳的小孩子，就想起自己的童年時光。

周大順初來大陸發展是2002年。他曾在台灣經營一家鋁廠，本想在大陸拓展鋁業項目，經過一番考察，看中了內蒙古包頭市一個鋼鐵加工合作項目，便與大陸朋友合夥幹。

「乘著西部大開發的東風來到內蒙古，感覺哪裡都很開闊，特別舒服，心胸更加寬廣起來。」周大順說，當時在礦區看到車水馬龍的繁榮景象，就覺得這裡產業發展潛力巨大，自己所有的希望都在大陸。