三星堆祈福神官 盲盒捧回銀獎

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
德陽三星堆博物館的祈福神官盲盒，獲得2020大陸旅遊商品大賽銀獎。圖／本報四川德陽傳真
德陽三星堆博物館的祈福神官盲盒，獲得2020大陸旅遊商品大賽銀獎。圖／本報四川德陽傳真

2020大陸旅遊商品大賽評選結果日前出爐，來自四川德陽三星堆博物館的祈福神官盲盒盲盒榮獲銀獎，這也是四川省參賽作品中，唯一一個銀獎。

本次大陸旅遊商品大賽已經是第十二屆，頒獎典禮在浙江義烏國際博覽中心舉行。大賽旨在為廣大旅遊者推薦出一批文化創意日用旅遊商品。經過初評、複評、終評，一共評選出金獎15項、銀獎30項、銅獎60項。

由大陸28個省、市、自治區以及新疆生產建設兵團、5個副省級城市文化和旅遊部門、旅遊協會、旅遊商品協會選送並通過初審的448套、3623件作品，進入現場評審環節，競爭非常激烈。評選標準是以健康為功能主題，引導文化旅遊商品企業開發符合市場需求、貼近人民生活、創意設計獨特的文化旅遊商品。

斬獲銀獎的祈福神官主題盲盒，選取了5個極具代表性的文物形象，分別配以人設，強調其天人合一、人神互通的靈氣，打造出一個青銅時代的「偶像天團」。該主題盲盒的推出，也是三星堆博物館文創產品又一次嘗試，旨在從神祕的古蜀文明瑰寶中汲取靈感，尋求與生活美學的結合，致力於讓三星堆文化走向更開闊領域，走到普通人身邊。

博物館 新疆

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