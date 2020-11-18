台灣女孩 新疆烘焙甜味人生

從在網上遇見一位新疆男孩開始，台灣女孩潘姵蓉的人生改變了。7年前，25歲的潘姵蓉從台灣到4000公里外的新疆烏魯木齊，遇見了愛情。7年間，她實現烘焙夢想，手中的甜點也因「遇見」新疆水果而有了不同的味道。

新華社報導，大學食品專業畢業後，潘姵蓉的夢想一直是烘焙。2013年，她在網上認識新疆塔城的夏斌。受邀到新疆旅行的三個月中，她確定找到了心中所愛。回家徵得母親同意後，她帶著烘焙設備、行李箱和一把吉他，來到新疆生活。

在丈夫支持下，她的甜品店開張了。「最好的原料才能烤出正宗的味道。」她說，一盒藍莓只選用大小勻稱、成熟度一致的半盒，其他的則做成果醬，毫不含糊。言語輕柔的潘姵蓉，在烘焙上卻格外「苛刻」。

以經典法式甜品為主的產品受到當地人喜愛，雖然小店不在繁華商貿區，但慕名而來的食客越來越多，更多則通過網路訂購。她的甜品價格高於同類產品約30%，但依然供不應求。如今，微信裡的客戶超過1萬人。

新疆盛產水果，種類繁多，許多是潘姵蓉來新疆前從未見過的。一款名為「原來是蟠桃呀」的夏季甜品，將新鮮蟠桃的果醬和果肉裹入白巧克力，再用手工將巧克力捏成蟠桃形狀。潘姵蓉嘗試將新疆當季水果融入法式甜點，6月的白杏、7月的提子、8月的蟠桃，都成為她的優選食材。

訂單越來越多，潘姵蓉越來越忙，於是雇了三名員工，其中兩位正跟她學習烘焙技術。

今年，潘姵蓉甜品店生意也受到新冠疫情衝擊。但受益於近年來電商和物流業迅速發展，店裡購買原料、接受訂單、配送上門都可通過互聯網完成。穩定網絡訂單支撐她渡過難關。