聽新聞
test
0:00 / 0:00

山東臨沂／賞柳琴戲 拉魂腔動人心

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
柳琴戲，臨沂獨具地方特色的傳統戲曲。圖／本報山東臨沂傳真
柳琴戲，臨沂獨具地方特色的傳統戲曲。圖／本報山東臨沂傳真

柳琴戲，俗稱「拉魂腔」，又有「拉呼腔」、「拉後腔」等名稱，起源於清朝乾隆時期；在漫長、曲折的歷程中不斷沉澱、演變最終形成其獨特的藝術魅力，具有極高的歷史、文學、藝術等價值，入選大陸第一批國家級非物質文化遺產名錄。

柳琴戲因用柳葉琴伴奏，也稱「柳琴書」，源於山東臨沂、棗莊一帶，來源以魯南民間小調「拉魂腔」為基礎，受當地柳子戲的影響發展起來的。形成的時間應該是清朝道光至咸豐年間，距今200年左右。

柳琴戲其藝術形式的源頭和發源地，以山東的臨沂說最被肯定。清乾隆年間，災情不斷，災民乞討為生，部分人就用「唱門子」的辦法代替「叫門子」，這就是「拉魂腔」的初級形態。

柳琴戲的音樂唱腔是在花鼓、肘鼓子、四句腔、溜山腔、鑼鼓衝子等說唱藝術的基礎上發展起來，其全部唱腔由基本腔、色彩腔和民歌小調三部分組成。

基本腔是柳琴戲唱腔的主要構成部分，是柳琴戲唱腔的主體，它是由種種上句腔和下句腔在傳統習慣和基本規律制約的前提下，再加上在下句腔後的「拉腔」組合而成。在傳統的柳琴戲唱腔中，雖然是同一種板式，同一段唱詞，不同的演員則有不同的唱法，甚至是同一演員、同一唱段，每次演唱的也不完全相同，所以柳琴戲的基本腔大多是不定型的，有些藝人之所以把柳琴戲又稱之為隨心調、怡心調，原因就在於此。

色彩腔雖然比較短小，但卻是柳琴戲唱腔中風格獨特、旋律高亢，比基本腔更具歌唱性的唱腔。它還吸收了流行區域內各地的民歌、小調，從而使柳琴戲的唱腔更加豐富多彩，同時也使柳琴戲散發出濃郁的生活氣息和地域色彩。

柳琴戲的角色有自己特殊的名稱，如小頭、二頭、二腳梁子、老頭、老拐、大生等，小頭即閨門旦，二頭即青衣，二腳梁子即青衣兼花旦，老頭即老旦，老拐即彩旦，大生即老生。身段特技有鳳凰展翅、踩席頭、蹉四步、門腋窩、壓花場、鴨子扭等。

柳琴戲是臨沂獨具地方特色的傳統戲曲項目，一路走到現在，不斷的傳承和發展，已成為臨沂文化的一張響亮名片。

中風

延伸閱讀

山東臨沂／岱崮地貌 造化天工

山東臨沂／書聖 王羲之故居

山東臨沂／訪博物館 認識東夷、臨沂文化

山東臨沂／竹泉村 打造古村落旅遊

相關新聞

三星堆祈福神官 盲盒捧回銀獎

2020大陸旅遊商品大賽評選結果日前出爐，來自四川德陽三星堆博物館的祈福神官盲盒盲盒榮獲銀獎，這也是四川省參賽作品中，唯...

山東臨沂／賞柳琴戲 拉魂腔動人心

柳琴戲，俗稱「拉魂腔」，又有「拉呼腔」、「拉後腔」等名稱，起源於清朝乾隆時期；在漫長、曲折的歷程中不斷沉澱、演變最終形成...

山東臨沂／沂河沿岸 名勝古蹟薈萃

臨沂古稱沂州府，地處山東省東南部，素有「沂蒙山區好地方」之稱。沂河又名沂水，所經山區峰巒疊翠，平原一望無際，自然風光秀麗...

山東臨沂／沂蒙山 世界地質公園

山東臨沂地區的沂蒙山系，主要山脈有沂山、蒙山、孟良崮等。而沂蒙山作為地質公園概念，指的是以臨沂境內蒙山為主體，沿沂沭斷裂...

山東臨沂／糝湯下肚 嘗遍熱辣香肥

糝，是臨沂一帶的一種傳統著名小吃，歷史悠久，清康熙年間《沂州志．秩》所列16種品中，就有「糝食」。

台灣女孩 新疆烘焙甜味人生

從在網上遇見一位新疆男孩開始，台灣女孩潘姵蓉的人生改變了。7年前，25歲的潘姵蓉從台灣到4000公里外的新疆烏魯木齊，遇...

祁連山國家公園 青海片區核心區暖濕化

青海祁連山生態氣象分中心17日披露，受暖濕化影響，1961年以來，地處大陸祁連山國家公園青海片區核心區的海北片區升溫顯著...

陸將加快樞紐機場改擴建工程

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋17日透露，中國大陸將重點加快實施西安、蘭州、西寧、深圳、福州、貴陽、海口、廣州、重慶、長沙...

運輸需求增 中歐班列拚升級

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋17日透露，隨著疫情全球蔓延，許多海運、空運貨物加速向鐵路運輸轉移，中歐班列運力增長趕不上需...

熊貓、貓頭鷹 南京畫上樹

近日南京市長樂路兩旁的梧桐樹繪上了熊貓、貓頭鷹等唯妙唯肖的動物形象，為城市環境增添了一道色彩。

刑求逼供被關26年 雲南男子將索賠5000萬

陸媒報導，雲南男子何學光因為遭刑求逼供被依故意殺人罪判處無期徒刑，身繫冤獄26年5個月。他9月被判無罪重見天日後，明天將...

中國公民記者報導疫情觸法 檢方建議判刑4至5年

中國公民記者張展今年初前往武漢報導疫情而被捕並起訴，美國自由亞洲電台披露，檢方指控她透過社群媒體「惡意炒作武漢疫情、影響...

熱門新聞

台灣漫畫大師蔡志忠少林寺「落髮」成沙彌 法名「釋延一」

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 8旬翁千萬房產怒贈水果攤店主

「也許我會出家少林寺」蔡志忠6年前一句話成真

兩岸商務綠色通道打回票 台商過年返台恐關飯店14天

英國駐重慶總領事跳河救人 一夕成網紅

中澳關係為何急遽下滑？陸指澳洲「錯誤言行」是原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。