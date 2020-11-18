山東臨沂／賞柳琴戲 拉魂腔動人心

柳琴戲，俗稱「拉魂腔」，又有「拉呼腔」、「拉後腔」等名稱，起源於清朝乾隆時期；在漫長、曲折的歷程中不斷沉澱、演變最終形成其獨特的藝術魅力，具有極高的歷史、文學、藝術等價值，入選大陸第一批國家級非物質文化遺產名錄。

柳琴戲因用柳葉琴伴奏，也稱「柳琴書」，源於山東臨沂、棗莊一帶，來源以魯南民間小調「拉魂腔」為基礎，受當地柳子戲的影響發展起來的。形成的時間應該是清朝道光至咸豐年間，距今200年左右。

柳琴戲其藝術形式的源頭和發源地，以山東的臨沂說最被肯定。清乾隆年間，災情不斷，災民乞討為生，部分人就用「唱門子」的辦法代替「叫門子」，這就是「拉魂腔」的初級形態。

柳琴戲的音樂唱腔是在花鼓、肘鼓子、四句腔、溜山腔、鑼鼓衝子等說唱藝術的基礎上發展起來，其全部唱腔由基本腔、色彩腔和民歌小調三部分組成。

基本腔是柳琴戲唱腔的主要構成部分，是柳琴戲唱腔的主體，它是由種種上句腔和下句腔在傳統習慣和基本規律制約的前提下，再加上在下句腔後的「拉腔」組合而成。在傳統的柳琴戲唱腔中，雖然是同一種板式，同一段唱詞，不同的演員則有不同的唱法，甚至是同一演員、同一唱段，每次演唱的也不完全相同，所以柳琴戲的基本腔大多是不定型的，有些藝人之所以把柳琴戲又稱之為隨心調、怡心調，原因就在於此。

色彩腔雖然比較短小，但卻是柳琴戲唱腔中風格獨特、旋律高亢，比基本腔更具歌唱性的唱腔。它還吸收了流行區域內各地的民歌、小調，從而使柳琴戲的唱腔更加豐富多彩，同時也使柳琴戲散發出濃郁的生活氣息和地域色彩。

柳琴戲的角色有自己特殊的名稱，如小頭、二頭、二腳梁子、老頭、老拐、大生等，小頭即閨門旦，二頭即青衣，二腳梁子即青衣兼花旦，老頭即老旦，老拐即彩旦，大生即老生。身段特技有鳳凰展翅、踩席頭、蹉四步、門腋窩、壓花場、鴨子扭等。

柳琴戲是臨沂獨具地方特色的傳統戲曲項目，一路走到現在，不斷的傳承和發展，已成為臨沂文化的一張響亮名片。