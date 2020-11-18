運輸需求增 中歐班列拚升級

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋17日透露，隨著疫情全球蔓延，許多海運、空運貨物加速向鐵路運輸轉移，中歐班列運力增長趕不上需求增加。大陸國家發改委正會同有關部門、地方，全力提升中歐班列運能運力。

中新社報導，2020年，新冠肺炎疫情全球大流行的局面讓世界經濟發展不確定性增多，但是中歐班列卻呈現出逆勢增長態勢。孟瑋透露，截至11月5日，2020年中歐班列開行達10180列，已超過去年全年開行量，運送貨物92.7萬標準箱，同比增長54%，往返綜合重箱率達98.3%，運輸網絡持續拓展，已通達歐洲21個國家、92個城市。

她指出，2020年以來，中歐班列共運送醫療物資近800萬件，共計6萬多噸，成為中歐之間抗疫合作的「生命通道」，為維護國際供應鏈產業鏈穩定提供了重要支撐。

對於如何解決供不應求的問題，孟瑋表示，中方將採取三方面的工作提升中歐班列的運能運力：一是加強重點口岸建設，對滿洲里站、二連浩特站、阿拉山口站進行擴能改造，提高集裝箱列車的接發、換裝能力。

二是推動中歐班列西、中、東通道「卡脖子」路段升級改造，積極開闢中歐班列境外新路徑，推動運輸通道多元化。三是加快中歐班列集結中心示範工程建設，支持完善集疏運設施，提高運輸組織效率，努力做到「中轉集結」、「即到即發」。