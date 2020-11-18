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祁連山國家公園 青海片區核心區暖濕化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

青海祁連山生態氣象分中心17日披露，受暖濕化影響，1961年以來，地處大陸祁連山國家公園青海片區核心區的海北片區升溫顯著，每10年升溫約0.51攝氏度，高於青海省升溫速率。

中新社報導，大陸祁連山國家公園海北片區是祁連山國家公園青海片區中最為核心的區域，該區蘊含豐富的草地、林地、濕地及永久性冰川等生態資源，是極其重要的冰川和水源涵養生態功能區。

青海祁連山生態氣象分中心主任馬扶林表示，祁連山國家公園海北片區處於青藏、蒙新、黃土三大高原的交匯地帶，多種因素的疊加構成了大陸性高寒半濕潤山地氣候，冬季長而寒冷乾燥，夏季短而溫涼濕潤，年平均氣溫約為零下0.2攝氏度，降水量約為450毫米。由於特殊的地理位置和氣候特徵決定了其生態系統的脆弱性和敏感性，氣候變化將深刻影響生態系統的演變過程。

受暖濕化影響，1961年以來，祁連山國家公園海北片區升溫顯著，每10年升溫約0.51攝氏度，高於青海省及全球升溫速率，年平均最低氣溫升溫速率達到0.62攝氏度／10年，其中夏季和秋季最低升溫速率較快，達到0.77攝氏度／10年以上。同時，降水每10年增加約24.2毫米，高於青海省平均增加速率，區域氣候暖濕化現象明顯。

「近10年來，祁連山國家公園海北片區年平均氣溫突破0攝氏度，其中2016年平均溫達到0.8攝氏度，為近30年最高值。」馬扶林說。

馬扶林表示，從未來氣候變化情況來看，祁連山國家公園海北片區均呈現暖濕化，氣候對草地、林地、野生動物、冰川、河流、凍土等生態系統的影響更加深遠。

國家公園 濕地

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