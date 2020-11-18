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山東臨沂／沂蒙山 世界地質公園

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
蒙山龜蒙峰峰頂，玉皇廟巍然而立。圖／本報山東臨沂傳真
蒙山龜蒙峰峰頂，玉皇廟巍然而立。圖／本報山東臨沂傳真

山東臨沂地區的沂蒙山系，主要山脈有沂山、蒙山、孟良崮等。而沂蒙山作為地質公園概念，指的是以臨沂境內蒙山為主體，沿沂沭斷裂帶分布的鑽石園區、岱崮園區、孟良崮園區和雲蒙湖園區構成的沂蒙山國家地質公園。去年4月，聯合國教科文組織通過沂蒙山地質公園申請，沂蒙山地質公園成為世界地質公園。

蒙山，有「岱宗之亞」美譽。圖／本報山東臨沂傳真
蒙山，有「岱宗之亞」美譽。圖／本報山東臨沂傳真

沂蒙山國家地質公園，位於臨沂市平邑、蒙陰、費縣、沂南、沂水、莒南六縣境內，公園以蒙山為主體，同時包括了沿沂沭斷裂帶分布的蒙陰金剛石原生礦、沂水溶洞、莒南恐龍足跡化石、湯頭溫泉等地質遺跡，是一個多種地質遺跡資源並存、綜合性的地質公園。

地質公園位於沂沭斷裂帶以西的魯西地塊上，是中國大陸早期寒武紀地質發育最早的地區之一。主峰龜蒙頂，海拔1,156米，總面積1,804.76平方公里，共有44個地質遺蹟點。其中，有最古老的地層、太古宙大規模侵入岩系、奇特的「金錢石」、中國最早的金伯利岩型金剛石原生礦，這裡還是岱崮地貌的命名地，崮群簇集，形態典型，蔚為壯觀。

沂蒙山入選聯合國教科文組織世界地質公園，山系中的蒙山，為山東省第二高峰，有「岱宗之亞」以及「天然氧倉」美譽。自然風光秀麗，兼有泰山之雄壯、黃山之秀美、華山之險峻、雁蕩山之奇絕。春天層巒疊翠，林海花潮；夏季飛瀑流水，雲霧飄渺；秋時漫山碧透，紅葉映照；冬日銀裝素裹，分外妖嬈。

蒙山旅遊區內景點多，有：蒙山壽星巨雕、蒙山瀑布、黑松林、鷹窩峰、福壽康寧寶鼎、登山坊、大小雲蒙峰、天壺峰、流碧橋、雨王廟、水濂洞、雲蒙湖、百花峪、萬壽宮、承天宮、朝天宮、慈寧宮、觀音殿、玉皇廟、南天門、桃花峪、龜蒙頂、群龜探海、百壽摩崖石刻九龍潭、讀景壁、攬勝亭、蒙山吊索橋、瞻魯台、明光寺、海螺寺、鬼谷子講堂、蒙山疊翠、林海花潮、望海樓、雲霞洞、觀峰台等。

蒙山壽星，由整座山頭雕刻而成，是當今世界上最大的山體雕刻。圖／本報山東臨沂傳真
蒙山壽星，由整座山頭雕刻而成，是當今世界上最大的山體雕刻。圖／本報山東臨沂傳真

龜蒙景區的壽星巨雕，高218米，寬198米，由整座山頭雕刻而成，是當今世界上最大的山體雕刻。依照原「壽星崖」天然裸岩，由大陸中央美術學院設計，以南極仙翁形象為原型，採用高浮雕手法雕刻；2000年10月動工，集合了300名能工巧匠在山崖上施工，歷時999天而成，比四川樂山大佛高三倍。作為世界上最大的山體雕像，已於2003年載入金氏世界紀錄。

由巨雕對面望去，蒙山壽星大腦門，白鬚飄逸，一手拄鳩杖，一手托仙桃，慈眉善目，笑逐顏開，讓人心境平和，給人「活到九十九，還要往前走」的無窮力量。

蒙山動植物資源豐富，山中動物種類繁多，是山東少有的野生狼群分布地區，堪稱大陸北方的天然動植物園。蒙山還是大陸北方難得的中草藥資源寶庫，是全大陸最大的金銀花產地，天麻、冬蟲夏草、連翹、何首烏、木靈芝、沂蒙全蠍等，都是蒙山的重要特產。

聯合國

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