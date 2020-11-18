陸將加快樞紐機場改擴建工程

大陸國家發改委新聞發言人孟瑋17日透露，中國大陸將重點加快實施西安、蘭州、西寧、深圳、福州、貴陽、海口、廣州、重慶、長沙等樞紐機場改擴建工程，推進廈門新機場、大連新機場以及昆明等樞紐機場改擴建工程前期工作，推進建設一批支線機場。

中新社報導，孟瑋是在大陸國家發改委17日舉行的記者會，作上述表示。她表示，按照「十四五」規劃建議，「十四五」時期中國大陸將實施川藏鐵路、西部陸海新通道等一批重大工程，對補齊基礎設施短板，促進形成強大的大陸國內市場和經濟社會發展具有重要作用。大陸國家發改委將會同有關方面，加強統籌謀劃協調推動，合力保障「十四五」重大工程實施。

一是加強規劃引導。加快推動「十四五」規劃研究編製，積極支持將符合條件的鐵路項目納入「十四五」現代綜合交通運輸體系以及鐵路發展等專項規劃。繼續加快完善運輸機場布局，提升樞紐機場綜合保障能力。

二是加強資金支持。支持有關方面強化川藏鐵路建設資金保障。充分利用大陸中央預算內投資、地方政府專項債等資金，創新投融資模式，鼓勵社會資本積極參與，為西部陸海新通道建設提供資金保障。對於符合有關規定的鐵路項目，大陸國家發改委將統籌研究安排大陸中央預算內投資予以支持。繼續給予中西部地區支線和西部幹線機場的大陸中央預算內資金支持，優先安排重大項目建設資金，確保項目順利實施。

三是加強協調調度。大陸國家發改委將充分利用重大建設項目庫等相關管理信息系統，對已安排大陸中央預算內投資和正在開展前期工作的重大項目開展定期調度。支持有關部門、地方和企業加強溝通協作，加快推進西部陸海新通道、沿江高鐵等重大項目建設，對列入「十四五」規劃的重大項目開闢「綠色通道」，提高審批效率，為重大項目開工建設創造有利條件。