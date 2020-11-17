廣東官方：前瞻布局6G網路預研工作

廣東省科技廳副廳長楊軍透露，廣東將前瞻性布局6G網路預研工作，啟動一批基礎性、前瞻性重大專項。

科技日報報導，廣東省17日召開2020世界5G大會新聞記者會，楊軍在會上表示，在5G關鍵核心技術攻關和基礎研究方面，廣東省科技廳將根據廣東省委省政府關於發展5G和「5G+」的決策部署，緊緊圍繞5G創新鏈、產業鏈及應用示範過程中出現的「卡脖子」技術難點，多措並舉支持廣東省5G相關企業、大學科研院所加大研發投入、開展核心技術攻關。

楊軍還指出，廣東支持大陸5G企業提升自主創新研發能力；鼓勵支持研發能力強的5G龍頭骨幹企業，聯合上下游企業及大學、科研院所等創新主體，瞄準先進製程、高頻器件、專業晶片、軟體開發等產業鏈薄弱環節，開展協同攻關，補齊產業技術發展短板；廣東將在全面執行研發費用稅前加計扣除基礎上，通過省市聯動進一步放大省級科技專項資金對地市和社會資本的帶動作用。

廣東還將圍繞5G發展需求集聚高端創新資源。廣東將發揮省實驗室、新型研發機構以及高水準創新研究院等高端研發平台作用，加快研究5G+典型行業共性關鍵技術，開發滿足典型行業場景需求的無線接入等相關設備以及共性技術平台。

同時，大力支持引進5G領域大陸國內外知名大學、科研機構、世界500強企業、大型央企等來廣東建設高水準創新研究院，積極開展中試驗證基地建設，強化5G技術源頭供給，為廣東省乃至大陸全國的5G產業發展提供有力的科技支撐。