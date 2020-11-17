「也許我會出家少林寺」蔡志忠6年前一句話成真

台灣漫畫家蔡志忠近日在河南嵩山少林寺出家，由少林寺方丈釋永信大和尚為他剃度，取名釋延一，自此成為一名沙彌。

據河南廣電旗下「猛獁新聞/東方今報」報導，隨著黑白相間的長髮飄落，享譽海內外的漫畫大家蔡志忠先生，從此成為少林寺大家庭的一員，法名釋延一。

今年72歲的蔡志忠，1948年生於彰化，是海內外知名的漫畫家，15歲中途輟學後到台北，跨出自己的獨立人生，開啟漫畫創作生涯，1971年出任光啟社電視美術指導，1977年白手起家，創立遠東卡通公司。

1981年，另創龍卡通公司，期間拍攝「七彩卡通老夫子」「烏龍院」等卡通電影，「老夫子」曾獲金馬獎最佳卡通電影長片獎。1983年，開始在各報刊發表四格漫畫作品，並在新加坡、馬來西亞、香港、日本的報章長期連載。1985年，他獲選為台灣十大傑出青年。

多年來，蔡志忠致力於研讀中國古籍和佛書，創作出膾炙人口的「莊子說」「老子說」「列子說」等100多部經典漫畫，在30多個國家和地區以多種語種版本出版，銷量超過了5000萬冊，蔡志忠在少林寺剃度出家，雖然許多人感到吃驚，但要回顧他和少林寺的緣分，其實也在情理之中。

蔡志忠曾表示，早在30多年前便跟嵩山少林寺結緣了，1984年他正在日本東京畫六祖壇經，當時東京池袋戲院正在上演李連杰主演的「少林寺」，看完電影後暗下決心，將來有機會要拍動畫少林寺。

2004年釋永信派人到台灣邀請蔡志忠赴嵩山，當時他正在閉關研究物理學，2006年9月3日，蔡志忠來到少林寺參加第一屆少林論禪，並為「蔡志忠漫畫碑」揭幕。

如今「蔡志忠漫畫碑」在少林寺內，成為遊人爭相參觀的碑刻之一，此後多年，蔡志忠多次赴少林寺參加活動，有時候是小住幾日，時間或長或短，和少林寺建立了深厚的感情。

2014年8月18日，少林寺舉行2014少林問禪「機鋒辯禪」活動後，談及對少林寺的感情，蔡志忠打趣說，「也許我會出家少林寺，等我老了，我就葬在少林寺。」6年前的一句話，今日成為現實。