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英國駐重慶總領事跳河救人 一夕成網紅

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
英駐重慶總領事史雲森跳河救人。（上游新聞）
英駐重慶總領事史雲森跳河救人。（上游新聞）

重慶一名女學生不慎落河，一名外國人見狀跳河救起該女生。這名外國人原來是英國駐重慶總領事館的總領事史雲森，在中英關係走向低谷的當下，史雲森做了一次極佳的民間外交工作，他的救人義舉使他一夕成了大陸的網紅。

重慶晨報上游新聞報導，11月14日上午10點，一位女孩在重慶市江津區中山古鎮內景區河灘邊上遊玩時，不慎失足滑落水中。危急時刻，一位白髮老外跳進河中展開救援，並在岸上遊客的協助之下，順利將女孩救上岸，轉危為安。

佳話傳開後，這名施救者是英國駐重慶總領事館總領事史雲森（Stephen Ellison）。今年61歲的他是一位運動達人，熱愛滑雪和騎行，去年還獲得了北京國際鐵人三項賽年齡組的冠軍。

報導稱，史雲森是英國駐重慶總領事館設立以來的第七任總領事，於11月16日正式上任。他今年10月到重慶開始交接工作。在一個多月的時間裡，因為工作繁忙，他一直沒有離開過重慶中心城區，11月14日去中山古鎮遊玩，還是他第一次去往重慶中心城區以外的地方。

讓史雲森沒想到的是，這次中山古鎮之行，會在他的腦海裏留下深刻的記憶。

史雲森用中文說，「那一天天氣很好，我聽說中山古鎮很美，就決定去遊覽一下」。到中山古鎮河邊，看見很多年輕學生正在河邊遊玩。就在此時，遠處傳來了人們的喊叫。「我跑過去發現，一個女孩溺水了」。看見女孩陷入危險之中，他沒有多想便立即跳入河中進行救援。

史雲森說，游到女孩身邊，史雲森發現女孩幾乎沒有動靜，意識到情況危急，他便立即將女孩翻過身，用右手摟住，並讓女孩面部保持在水面之上。隨後，史雲森用左手抓住岸上拋來的救生圈，在眾人協力之下，幫助女孩順利脫險。

「女孩沒過多久就清醒了過來，還好沒有事」。史雲森說，看見女孩身無大礙，他心中懸著的石頭也終於落下。當地氣溫十多度，村民看到史雲森全身濕透，帶到家裡，找來乾衣服更換，還給他沖調了熱咖啡暖身，最後贈送給他了一幅6米長的中山古鎮畫卷。

史雲森的跳河救人的視頻在大陸網上傳播，網友稱讚「外國友人棒棒的」，史雲森也成為了網紅。

史雲森說，「謝謝熱心的村民們提供幫助，我非常感謝他們，我在村民家中，感受到大家的善良和友好，也希望大家都可以去到那裡，認識這些非常友好的人」。

這位新上任的英國總領事史雲森與當地村民成為了好朋友，史雲森還和獲救女孩互加了微信好友。「她今年24歲，在重慶讀書」。史雲森說，女孩一家對他表示了感謝，並表達想請他吃飯致謝。

報導稱，史雲森在中國已有9年的工作、生活經歷。2014年到2018年，曾在英國駐華大使館的英國國際貿易部工作，擔任公使銜參贊。

在從事外交工作前，史雲森是一位具有30年豐富經驗的土木工程師，參與過世界多地大型交通專案的規劃設計和建設工作，其中就包括港珠澳大橋。在閒暇時，史雲森喜歡搞藝術創作，熱愛滑雪和騎行，曾駕駛摩托車穿越喜馬拉雅山脈，還參加了多屆北京國際鐵人三項賽，並在2019年獲得了年齡組冠軍。

2011年，史雲森曾因工作來到過重慶，並留下了深刻印象。任職總領事後，他表示將有更多的時間去深入瞭解包括重慶在內的西南地區，讓英國與中國西南地區的各領域合作更加深入。

英駐重慶總領事史雲森（左）曾獲北京國際鐵人三項分齡組冠軍。（上游新聞）
英駐重慶總領事史雲森（左）曾獲北京國際鐵人三項分齡組冠軍。（上游新聞）
新任英駐重慶總領事史雲森。（上游新聞）
新任英駐重慶總領事史雲森。（上游新聞）

英國 北京 大使館

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