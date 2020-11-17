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陸利用昆蟲細胞研發重組蛋白新冠疫苗 進入二期臨床

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新冠肺炎疫苗進入二期臨床試驗。（圖／取自中國日報）
大陸首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新冠肺炎疫苗進入二期臨床試驗。（圖／取自中國日報）

成都威斯克生物醫藥有限公司在研究中的重組蛋白新冠肺炎疫苗，進入二期臨床試驗。據了解，這是大陸首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新冠肺炎疫苗。

上海醫藥集團股份有限公司（簡稱上海醫藥）16日消息指出，由成都威斯克生物醫藥有限公司、四川發展（控股）有限責任公司、上海醫藥共同主辦的威斯克公司與華西醫院新冠疫苗研發進入臨床二期暨威斯克公司投資簽約儀式在成都舉行。

消息指出，利用昆蟲細胞生產重組蛋白疫苗，在歐美等國家已有子宮頸癌疫苗與流感疫苗等產品上市，其在人體的應用安全性得到了驗證。目前，重組蛋白新冠肺炎疫苗已順利啟動二期臨床試驗，預計今年完成一、二期臨床試驗，進入三期臨床。在之前開展的臨床實驗中，受試者感覺良好，沒有出現不良反應。

該消息還提到，四川發展新興產業投資有限公司（四川發展全資子公司）與上海醫藥、威斯克公司就該合作項目達成投資協議。華西醫院和科學家團隊以科技成果出資，四川發展新興產業投資有限公司、上海醫藥作為共同領投方等對威斯克公司經營增資，投資近3億人民幣用於生產線建設與開展臨床研究，共同促進疫苗及相關創新性免疫製劑等產品早日完成研發並實現產業化。公司生產基地設在成都高新區天府生物城，預計年底投入使用，建成後，將達到年產上億支疫苗的生產規模。

流感疫苗 新冠肺炎 上海

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