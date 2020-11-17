9省中小學調查 近視率升逾7成
大陸教育部對大陸國內9個省區市中小學生視力變化情況調研結果顯示，半年多來，被調查學生視力不良發生率從59.2%上升到70.6%，其中高中生視力不良率為89.3%。
據大陸央視新聞報導指出，當前中國大陸各年齡段青少年的近視呈現發病年齡早、進展快、程度深的趨勢。由於不少學生學業壓力增大，使用電子設備的時間也大大增加，而電子產品使用時間與近視發生可能性呈正相關。疫情防控期間，80%的學生每天都上網課，每天網課時間超過2.5小時的占47.9%。
據大陸教育部對大陸9個省區市中小學生在疫情期間的視力變化情況調研結果顯示，半年多來，被調查學生視力不良發生率從59.2%上升到70.6%，其中小學生視力不良率為61.6%、初中生視力不良率為80.3%、高中生視力不良率為89.3%。
另據大陸國家衛健委近日印發的通知，將在北京、天津、上海、河北等全國182個區縣開展首批兒童青少年近視防控適宜技術試點。
世界衛生組織數據顯示，全球目前約有14億近視人口，近半數在中國大陸。早前一項數據顯示，若未能採取有效措施，中國大陸今年的近視人口預計突破7億人。
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