閩台交流兩基地 連橫研究院揭牌
「福建省對台交流基地」與「兩岸關係和平發展協同創新中心教學實踐基地」15日在福建省連橫文化研究院舉行揭牌儀式，中國國民黨前主席連戰透過視訊連線致詞祝賀。
中新社報導，大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫和海協會副會長孫亞夫共同為「兩岸關係和平發展協同創新中心教學實踐基地」揭牌。
福建省連橫文化研究院主要研究台灣愛國先賢、中國國民黨前主席連戰祖父連橫的生平歷史及思想、弘揚其愛國主義精神，並依託兩岸連氏宗親聯誼會、兩岸書法家協會等民間組織力量，深化兩岸民間文化交流合作。
報導稱，福建省連橫文化研究院現已成為密切廈台關係、弘揚愛國主義精神、提高兩岸書畫界交流層次及團結兩岸宗親「心靈契合」的重要平台。2019年12月，該研究院獲准設立「福建省對台交流基地」。
兩岸關係和平發展協同創新中心，是由廈門大學發起，復旦大學、中國社會科學院台灣研究所、福建師範大學共同建立的國家級智庫，曾與平潭綜合實驗區管委會共建廈門大學台灣研究院平潭分院；與台灣經濟研究院、台灣大學大陸研究中心等機構共建「兩岸經濟一體化」等協同創新研究平台。
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