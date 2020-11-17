閩台交流兩基地 連橫研究院揭牌

山東省東南部的臨沂市，是文化古城，至今已有3000年的建城史，也是中國書法名城，是東晉書法家、「書聖」王羲之出生及生活過的地方。現在臨沂蘭山區的王羲之故居，是一座古典園林式建築；宅內最有名的景點，當屬硯池懷古「洗硯池」。

2020-11-17 01:02