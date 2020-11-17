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山東臨沂／竹泉村 打造古村落旅遊
臨沂沂南縣北部的竹泉村，元明時期叫做泉上莊，清乾隆年間改名竹泉村。這裡泉依山出，竹因泉生，村民繞泉而居，砌石為房，農耕為業。竹林隱茅舍，家家臨清流，田園瓜果香，居者樂而壽，是中國大陸北方難得一見、桃花源式的生活環境。現在，竹泉村成為山東第一個系統開發的古村落旅遊景區。
竹泉村旅遊度假區以沂蒙古村生態和古村民俗為資源，以竹、泉、村為突出特色，打造具有顯著沂蒙特色、泉鄉個性、竹鄉景觀、農家風情，融觀光、度假、休閒等功能於一體的北方沂蒙山鄉綜合性旅遊地。景區融合竹泉景觀、沂蒙民俗與自然生態，開創旅遊休閒的全新模式。
景區有度假觀光、商務旅遊、休閒養生體驗三大主題功能，目前仍在陸續開發中。全部完成後，將形成一個20平方公里規模，山東最大的鄉村休閒旅遊區。
竹泉村景區規模大，沂南縣岸堤鎮的朱家林創意小鎮，走休閒農業、鄉村旅遊的創新型態，以創客為主體，創意農業、休閒農業、文創產業為核心，目前已建設了青年創客中心，鄉村生活美學館，織布、青年旅社、木作、建築師主題民宿一條街等設施，打造新時代的「桃花源」。
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