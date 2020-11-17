山東臨沂／訪博物館 認識東夷、臨沂文化

臨沂有座很特別的博物館－東夷文化博物館，是大陸首家以東夷文化為主題，集文物收藏、科學研究、遊覽休閒於一體的多功能、現代化、綜合性博物館。

臨沂古代政區主體隸屬琅琊、沂州，是東夷文化和鳳凰文化的重要發祥地。早期東夷是華夏族的族源之一，東夷在考古上是指距今8300年前的後李文化起，歷經北辛文化、大汶口文化、山東龍山文化、岳石文化的承載者。

臨沂博物館典藏的吳白莊畫像石墓，雕刻精美。 圖／本報山東臨沂傳真

東夷文化博物館現有藏品1000餘件，品類豐富，設八大展廳和兩大影院，包括歷史廳、考古廳、習俗廳、農業廳、手工藝廳、手工業廳、社會廳、夷夏文化融合廳、360環幕影院、U形幕影院。

臨沂市博物館則是體現臨沂文化特色，反映臨沂深厚歷史文化底蘊的大型綜合類博物館。館藏文物37455件／套，以新石器時期和漢晉時期的文物最為豐富。館藏龍山文化蛋殼陶鏤空高柄杯55件，12件為一級文物，占全大陸同類文物總量的60%。漢畫像石豐富且獨具特色，尤其是吳白莊畫像石墓，規模宏大、雕刻精美，是東漢時期畫像石的翹楚之作。

另有王羲之故居洗硯池晉墓出土文物270餘件，其中青瓷胡人騎獅器、雞首壺、青銅仙人騎獅器、鳳鳥銜魚負雛香爐等，都是國之瑰寶。