山東臨沂／岱崮地貌 造化天工

山東沂蒙山區獨有的一種地貌景觀「岱崮地貌」，一座座神奇的方山形態，鐘靈毓秀，造化天工。臨沂市蒙陰縣境內的岱崮鎮，分布了30多座「崮」，數量多，造型美，在中國大陸造型地貌中首屈一指，在世界造型地貌上也十分罕見。

岱崮地貌是經億萬年地質演化而形成。在距今5億－6億年寒武紀時代，沂蒙山區還沉浸在汪洋大海中，海底有一個個突起的山地(古生代寒武紀淺海相沉積物)。風吹雨打，河流侵蝕擺動等外力作用侵蝕著山地，經過千萬年風化、搬運、堆積，海陸變遷，地質迴圈，逐漸夷為平原。

岱崮地貌，鐘靈毓秀。 圖／本報山東臨沂傳真

當平原遇地殼抬升時，抬起形成平頂的山地，從而進入新一輪侵蝕迴圈。由於崮堅硬抗風化，成為新一輪侵蝕迴圈的殘留物；平坦崮頂就是平頂山地的遺存，崮頂高度可以代表古平原的抬升高度，隱含了地殼抬升運動的重要資訊。2007年8月21日，「中國岱崮地貌」論證會在蒙陰召開，專家一致同意以岱崮鎮名命名「岱崮地貌」，並列為繼「丹霞地貌」、「張家界地貌」、「喀斯特地貌」、「嶂石岩地貌」之後的中國大陸第五大造型地貌。

崮的命名頗有意思，有以崮形模樣命名的歪頭崮、靴子崮、香爐崮、臥佛崮等；以農家活動取名的放牛崮、豬欄崮、錐子崮；以姓氏村號命名的孔家崮、劉家崮等；還有以傳說人物、古文化遺址命名的孟良崮、晏嬰崮等，別有意趣。

岱崮鎮是岱崮地貌的核心地，享有「天下第一崮鄉」美譽，是大陸首批11個「中國最美小鎮」之一，位列第三。沂蒙72崮，岱崮鎮方圓不足百平方公里的地方，就有南、北崮，大、小崮，水泉崮，龍鬚崮等30餘座崮。