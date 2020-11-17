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山東臨沂／書聖 王羲之故居

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
山東省東南部的臨沂市，是文化古城，至今已有3000年的建城史，也是中國書法名城，是東晉書法家、「書聖」王羲之出生及生活過的地方。 圖／本報山東臨沂傳真
山東省東南部的臨沂市，是文化古城，至今已有3000年的建城史，也是中國書法名城，是東晉書法家、「書聖」王羲之出生及生活過的地方。 圖／本報山東臨沂傳真

山東省東南部的臨沂市，是文化古城，至今已有3000年的建城史，也是中國書法名城，是東晉書法家、「書聖」王羲之出生及生活過的地方。現在臨沂蘭山區的王羲之故居，是一座古典園林式建築；宅內最有名的景點，當屬硯池懷古「洗硯池」。

天下第一行書《蘭亭集序》刻碑 圖／本報山東臨沂傳真
天下第一行書《蘭亭集序》刻碑 圖／本報山東臨沂傳真

中國歷史上，古代人有著名的「四愛」：周敦頤愛蓮，陶淵明愛菊，孟浩然愛梅，王羲之愛鵝的說法。王羲之幼年每次練字完畢，都要到他家旁邊的池塘涮筆洗硯。他洗筆的同時，還經常做「懸筆懸紙書」。天長日久，原本清澈透明的池水也被墨汁染的烏黑了。即使歷經千年，其色不變，後人因稱此池為「洗硯池」。

王羲之故居，是「書聖」王羲之出生及生活過的地方。 圖／本報山東臨沂傳真
王羲之故居，是「書聖」王羲之出生及生活過的地方。 圖／本報山東臨沂傳真

王羲之故居始建於晉代琅琊郡境內（今山東臨沂市蘭山區），內有洗硯池、普照寺、集柳碑、曬書台、王右軍祠、左公祠、四寶台、五賢祠、琅琊書院等歷史古跡。

玉羲之出身名門望族，祖籍琅邪。他的曾祖父王覽，是中國「二十四孝」裡「臥冰求鯉」王祥同父異母的哥哥。王羲之自幼酷愛書法，真、草、隸、篆俱佳，尤善隸書。王羲之與其子王獻之，在中國書法史上並稱「二王」。唐太宗欣賞王羲之，稱讚他「所以詳察古今，研精篆素，盡善盡美，其惟王逸少乎。」唐太宗臨死留下遺言，將古今行書第一的《蘭亭序》陪葬昭陵，留下了至今還爭論不休的一樁公案。

鵝池，王羲之愛鵝。 圖／本報山東臨沂傳真
鵝池，王羲之愛鵝。 圖／本報山東臨沂傳真

王羲之故居有一段歷史變遷，古宅曾是沂州普照禪寺。1989年開始陸續修復，有硯池懷古、曲水流觴、夕陽普照、千秋五賢四大景區，主要景點有「洗硯池」，池北臨畔有硯碑亭，池西有一條近百公尺的「書法碑廊」；其他還有「琅琊書院」、書院前方「曬書台」，「普照禪寺」、「五賢祠」等景點。

岱崮地貌造型多樣，圖為岱崮神佛。 圖／本報山東臨沂傳真
岱崮地貌造型多樣，圖為岱崮神佛。 圖／本報山東臨沂傳真

琅琊書院始建於明代，匾額「琅琊書院」為王羲之所寫；院前「曬書台」，為當年王羲之曬書之處。普照禪寺原為琅琊王氏故宅，晉永嘉年間改為佛寺，寺內大雄寶殿「普照夕陽」景觀怡人，寺廟右側立有一座天下第一行書《蘭亭集序》刻碑，將王羲之書法刻字於石壁。

洗硯池，王羲之涮筆洗硯處。 圖／本報山東臨沂傳真
洗硯池，王羲之涮筆洗硯處。 圖／本報山東臨沂傳真

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