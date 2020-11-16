因噪音擾民險被潑尿 30名大媽換戴無線耳機跳「靜音廣場舞」

有關廣場舞音樂聲音太大擾民的衝突與投訴不時出現，近日在中國甘肅蘭州卻出現這樣一幕：三十多位「乖」大媽戴上無線耳機，跳起「靜音模式」的廣場舞，得到周圍居民、執法人員還有網民的一致點讚。

張掖路步行街是蘭州重要的商業街區，每日吸引大量市民、遊客。廣場舞作為舞蹈藝術中最「龐大」的系統，早已融入這片街區。據了解，這裏有9個廣場舞團隊，約600人，每個團隊每天準時出現，各自播放音樂，聲音較大，有噪音擾民的情況發生。

對此，相關負責單位進行耐心勸導，其中一批廣場舞大媽表示支持當局工作，自願添置無線耳機，跳起「無聲」廣場舞。據了解，每個無線耳機價值約120元人民幣（約新台幣500元）。

廣場舞領隊劉女士介紹，她所屬的舞蹈隊在這有十幾年，曾經晚上跳廣場舞時，險些遭到附近民眾潑尿。「張掖路位置比較特殊，有辦公樓、賓館、住宅等，的確聲音開大了，擾民不好」。

劉女士表示，隊友們戴上耳機跳舞後，反應普遍較好，也並未影響大家跳舞時的節奏、整齊度等。「耳機可以調節音量，聲音可以比音響還大一點，戴上耳機後誰也不影響誰，我們感覺戴上耳機跳挺好」。她希望這種模式在全國甚至全世界推廣。

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文章授權轉載自《香港01》