快訊

中職／「太快樂」德保拉奪年度MVP 暌違12年洋將獲獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因噪音擾民險被潑尿 30名大媽換戴無線耳機跳「靜音廣場舞」

香港01 / 孫聖然
廣場舞擾民現象時有出現。 圖／香港01
廣場舞擾民現象時有出現。 圖／香港01

有關廣場舞音樂聲音太大擾民的衝突與投訴不時出現，近日在中國甘肅蘭州卻出現這樣一幕：三十多位「乖」大媽戴上無線耳機，跳起「靜音模式」的廣場舞，得到周圍居民、執法人員還有網民的一致點讚。

張掖路步行街是蘭州重要的商業街區，每日吸引大量市民、遊客。廣場舞作為舞蹈藝術中最「龐大」的系統，早已融入這片街區。據了解，這裏有9個廣場舞團隊，約600人，每個團隊每天準時出現，各自播放音樂，聲音較大，有噪音擾民的情況發生。

對此，相關負責單位進行耐心勸導，其中一批廣場舞大媽表示支持當局工作，自願添置無線耳機，跳起「無聲」廣場舞。據了解，每個無線耳機價值約120元人民幣（約新台幣500元）。

廣場舞領隊劉女士介紹，她所屬的舞蹈隊在這有十幾年，曾經晚上跳廣場舞時，險些遭到附近民眾潑尿。「張掖路位置比較特殊，有辦公樓、賓館、住宅等，的確聲音開大了，擾民不好」。

劉女士表示，隊友們戴上耳機跳舞後，反應普遍較好，也並未影響大家跳舞時的節奏、整齊度等。「耳機可以調節音量，聲音可以比音響還大一點，戴上耳機後誰也不影響誰，我們感覺戴上耳機跳挺好」。她希望這種模式在全國甚至全世界推廣。

延伸閱讀：

無線耳機狂掉路軌！日電器商研執耳機神器 4大正確防丟配戴Tips

iOS 14 Airpods 耳機調節教學 通話清聽歌提升一步到位

文章授權轉載自《香港01》

舞團 噪音

相關新聞

因噪音擾民險被潑尿 30名大媽換戴無線耳機跳「靜音廣場舞」

有關廣場舞音樂聲音太大擾民的衝突與投訴不時出現，近日在甘肅蘭州卻出現這樣一幕：三十多位「乖」大媽戴上無線耳機，跳起「靜音模式」的廣場舞，得到周圍居民、執法人員還有網民的一致點讚。

出殯巴士翻車致乘客9死 這家「3兒2媳婦」同時身亡

中國大陸福建南平市於11日發生一起出殯巴士翻車事故，導致9人死亡、5人受傷的意外使社會大眾議論。事發當天，該巴士欲前往南平火葬場為當地一名過世老人出殯，在車上搭乘的均為老人親屬。路途中卻遇巴士側翻，老人的三個兒子和兩個兒媳不幸當場去世，司機也在事故中身亡。

人民日報痛批後 抗日神劇「雷霆戰將」下架停播

中國抗日電視劇「雷霆戰將」本月開播後惡評如潮，中共官媒人民日報昨天發文痛批該劇把偶像劇套路用在抗日題材後，「雷霆戰將」今...

八路軍住別墅、抹髮膠… 陸官媒開罵「抗日神劇」

湖南衛視製播的新抗日劇「雷霆戰將」播出後褒貶兩極，「解放軍報」昨天刊文讚揚該劇「以戰鬥青春致敬英雄」，但官媒「人民日報」...

河南1家6口被殺、家屬追凶失聯 同村嫌犯跳河亡

河南新鄉市一戶人家15日被發現慘遭殺害，3名成年人和3名小孩陳屍家中，警方經調查發現同村村民孫恆飛有重大嫌疑。孫恆飛棄車...

見童卡車窗大哭 陸男救援公開影片激怒家長險挨告

安徽省馬鞍山市一名凌姓男子日前在一間工廠門口，發現一名男童被車窗卡住頸部，便與其他工友一起協助孩子脫困，凌男隨後將事發影...

港生赴台申讀大學增44% 留台工作多1.3倍

台灣近年成為港生就讀大學的首選國家，港生赴台升讀大學申請宗數及畢業後留台工作港生人數雙雙上升，其中今年香港有約5300宗...

港生海外升學2天200洽詢 機構：前所未見

有機構昨舉辦升學展覽，吸引近百人參加，家長稱香港近年政治形勢複雜，「去外國可能好一點」。有升學機構負責人表示，以前學生留...

油麻地唐樓大火致7死 香港重案組消防專責小隊調查

香港油麻地廣東道唐樓昨晚8時半過後發生大火，釀成7死11傷慘劇，死者為少數族裔人士，有親友關係，傷者中7人情況危殆。據悉...

沒有名字的女人：中國布依族人口拐賣案

「沒有名字的母親，揭開人口拐賣之謎。」中國近期一起女兒替母親追查身世的「千里尋親記」，在社群網路上引發熱烈話題。河南輝縣出生的女子李新梅，在自己人生成長的三十多年來始終無法解開自己母親的謎團，新梅的母親總是說著大家聽不懂的語言，在兒時成長記憶中媽媽似乎沒有名字，村里鄰居、甚至自己的父親，也只會稱呼她「喂」。為了解開母親的身世之謎，李新梅多年來不斷透過社群平台寫下母親的過往與談話內容，期望能夠找到蛛絲馬跡。

疑生日蠟燭釀禍…香港大火死者最小9歲 死傷者多為尼泊爾籍人士

香港油麻地廣東道大樓晚上發生7死11傷的奪命火。據了解，死傷者大部分為尼泊爾籍人士，當中包括男女童。起火現場火勢猛烈，更有被困男子要爬出窗外求救，大批街坊及住戶逃至安全位置暫避，警方及消防皆接獲多個求助報告。

兩岸微流行／智慧取餐櫃 外賣防疫新招

疫情期間，「無接觸配送」受到青睞，並且快速發展，大陸一線城市北上廣深都出現「智慧取餐櫃」。下樓拿外賣，不再需要與外賣小哥...

熱門新聞

太可惡了！警救起落水女子 卻被她一腳踹下河…

爆危機！BMW大陸合資夥伴華晨汽車 證實收到破產重整通知書

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

疑生日蠟燭釀禍…香港大火死者最小9歲 死傷者多為尼泊爾籍人士

出殯巴士翻車致乘客9死 這家「3兒2媳婦」同時身亡

人民日報痛批後 抗日神劇「雷霆戰將」下架停播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。