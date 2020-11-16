偶像劇套路錯了嗎？陸黨媒轟「抗日神劇」解放軍熱捧

大陸正播出的抗日劇「雷霆戰將」，由中共軍媒「解放軍報」熱捧，稱其「以戰鬥青春致敬英雄」，但黨媒「人民日報」隨後發文評論，這套劇沒有脫離「抗日神劇」的套路，更將偶像劇套路用錯地方。

湖南衛視本月3日起播出新電視劇「雷霆戰將」，標榜是抗日名劇「亮劍」第3部曲，由張雲龍、高偉光、賴雨濛、王瑞子、魏千翔等較年輕的藝人演出。但電視劇被拍成抗日青春劇，還出現抽雪茄、喝咖啡從容應戰等畫面，引發爭議。

「解放軍後」昨刊文，稱這電視劇以熱血之戰銘記歷史，以戰鬥青春致敬英雄，不僅生動展現了中國軍人的鐵血英雄氣概，更弘揚勇往直前的青春正能量，唱響時代主旋律。

文章更稱，「雷霆戰將」喚起更多年輕人的血性和理想，凝聚起愛國熱情，堪稱一部從故事內容、人物架構到情感表達都讓人眼前一亮的精品戰爭劇。

不過，人民日報同日下午發表銳評，稱該劇一些情節引來不少質疑，竟然讓「八路軍戰士」住豪華別墅，主角幾乎清一色都用髮膠、髮蠟，「距離歷史真實也太遙遠了」。

評論指出，「雷霆戰將」沒有手撕鬼子、單手掏心、手榴彈炸飛機等情節，劇中離奇之處仍讓人咂舌，過於臉譜化的設計，過於浮誇的表演，明顯缺乏事實依據的情節設定，被網友評價為：「這部劇完全沒有脫離抗日神劇的套路——只不過披上一層『青春熱血偶像劇』的外衣。」

評論強調，影視劇考慮年輕人的習慣，創新表現方式，並非不可以，但前提是尊重歷史，不能劍走偏鋒。「雷霆戰將」被質疑，提醒有關從業人員，在創作中必須堅守文藝創作的原則和責任，特別對革命歷史題材，應當對歷史充滿溫情和敬意，而不能是輕佻和兒戲。