中國近視人口預計破7億 近9成高中生視力不良

近視已成為中國社會嚴峻的健康問題，綜合陸港媒體報導，調查顯示，小學生視力不良率為61.6%、初中生80.3%、高中生89.3%；若未能採取有效干預措施，中國今年近視人口預計突破7億。

綜合中國央視、香港01今天報導，中國教育部日前對9個省區市中小學生在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情間的視力變化進行調研，結果顯示，半年多來，受調學生視力不良發生率從59.2%升至70.6%，其中小學生為61.6%、初中生80.3%、高中生89.3%。

報導說，中國青少年的近視呈現發病年齡早、進展快、程度深的趨勢。由於不少學生學業壓力增大，使用電子設備的時間也大增，而電子產品使用時間與近視發生可能性呈正比。疫情防控期間，80%的學生每天都上網課，每天網課時間逾2.5小時的占47.9%。

據表示，近視已成為中國嚴峻的健康問題，在青少年中尤甚。

世界衛生組織（WHO）統計數據顯示，全球目前約有14億近視人口，其中近半數在中國。稍早前一項數據顯示，若未能採取有效干預措施，中國今年的近視人口預計突破7億人，高度近視人口將達4000萬至5150萬人。

為防控兒童青少年近視，中國國家衛生健康委員會上週通知，確定在北京、天津、上海、河北等全國182個區縣展開首批兒童青少年近視防控適宜技術試點。