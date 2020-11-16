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出殯巴士翻車致乘客9死 這家「3兒2媳婦」同時身亡

聯合新聞網 / 綜合報導
中國大陸福建南平市於11日發生一起出殯巴士翻車的事故，導致9人死亡、5人受傷的意外使社會大眾議論。 圖／紅星新聞
中國大陸福建南平市於11日發生一起出殯巴士翻車的事故，導致9人死亡、5人受傷的意外使社會大眾議論。 圖／紅星新聞

中國大陸福建南平市於11日發生一起出殯巴士翻車事故，導致9人死亡、5人受傷的意外使社會大眾議論。事發當天，該巴士欲前往南平火葬場為當地一名過世老人出殯，在車上搭乘的均為老人親屬。路途中卻遇巴士側翻，老人的三個兒子和兩個兒媳不幸當場去世，司機也在事故中身亡。

據大陸媒體「紅星新聞」報導，福建南平市延平區一輛巴士11日發生翻車意外，致9人死亡5人受傷。事發當天，該中巴從當地西洋村前往南平火葬場，為當地一名過世老人出殯，而車上搭乘的均為老人親屬。在意外中生還的謝先生表示，自己的姐姐和姐夫在這場車禍中不幸去世。他也補充道，在事發前一天和親戚們都去參加老人的追悼會，沒想到第二天就發生了這樣的事情。

對此，謝先生也表示「老人的三個兒子、兩個兒媳當場走了（過世）」，更說明自己姐姐的大兒子才29歲，在三個月前騎摩托車出了車禍，現在還躺在醫院裡，沒有自理能力，之前都是姐姐和姐夫輪流照顧，現在都沒人照顧。而她的小女兒才十三歲，目前還在上國中。

事發後，家屬都很難受，更有家屬崩潰說明「謝先生的姐姐、姐夫今年均已50多歲，都是村里的農民，其大兒子車禍後，曾在相關平台發起救助籌款，還欠了一些錢，醫藥費也成問題」。而老人的小兒子是離異家庭，留下兩個小孩，大的十二歲，小的才七歲，讓他們無奈表示「真的不知道該怎麼生活了」。

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