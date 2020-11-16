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馬雲好友、大陸富豪錢峰雷遭砍 懸賞千萬港幣緝兇

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸富豪錢峰雷遭砍，懸賞千萬港幣緝兇。（取自錢峰雷微博帳號）
大陸富豪錢峰雷遭砍，懸賞千萬港幣緝兇。（取自錢峰雷微博帳號）

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的大陸富豪錢峰雷14日凌晨偕男助理於香港灣仔遭多名刀手追斬，錢大腿中刀，接受手術後，情況嚴重，至今日出院休養，其男助理面、背中刀，手術後一度危殆，現轉為嚴重。錢將懸賞最高1000萬港幣，約新台幣3600萬元，緝捕4名刀手，如果提供消息及證據協助成功檢控後幕指使人士，可面議更高賞金。

據香港01報導，錢峰雷透過微博貼文表示，兇徒有4名，直斥兇徒「視法律如無物，挑戰社會安寧，踐踏香港治安及法治」，他現懸紅（懸賞）協助警方緝兇，任何人士若能提供可靠消息，如涉事私家車車牌、片段，可獲最高港幣1,000萬元，或按比例之懸賞金額，更稱能夠提供可靠消息及證據指證幕後指使人士，及成功定罪，可面議獲更高賞金。

事發於14日凌晨零時許，44歲綽號「錢多多」的大陸富豪錢峰雷，與48歲姓方大陸男助理正欲離開灣仔會展皇朝會，遭三名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，隨即衝上司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；其助理則頭破血流，留在現場待救，事後兩人均清醒送院。

錢峰雷及男助理被送往律敦治醫院接受治療，其後轉送東區醫院。錢峰雷昨接受手術後，情況嚴重，其後出院休息；其助理傷勢一度危殆，幸經治理後情況轉為嚴重。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

香港 手術 東區

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