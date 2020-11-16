油麻地唐樓大火致7死 香港重案組消防專責小隊調查

香港油麻地廣東道唐樓昨晚8時半過後發生大火，釀成7死11傷慘劇，死者為少數族裔人士，有親友關係，傷者中7人情況危殆。據悉，現場為一間由尼泊爾人開設的餐聽，當時正舉行生日派對，死傷者包括尼泊爾籍及印度籍人士。由於火警造成多人死傷，消防處成立專責小隊調查，警方西九龍總區重案組亦接手調查火警原因。

據香港星島網報導，現場至今早仍未解封，警方和消防人員登樓搜證。穿黑衣的行政長官林鄭月娥早上8時半左右到場視察，了解調查進展，停留約10分鐘後離開。林鄭月娥昨晚就慘劇發表聲明，指對火警導致多人傷亡表示極度哀痛，已指示相關部門全力救治傷者，並做好善後工作，包括調查起火及造成嚴重傷亡的原因。

消防及警方凌晨1時左右講述火警詳情。消防處消防區長（九龍南）張廣源表示，現場為廣東道560號一唐樓1樓，單位面積約5公尺乘15公尺，事發時正進行聚會。

他指單位屬開放式單位，並非分隔單位，場內有大量餐枱佈置。由於單位只有一個口出入，在火勢猛烈下，在場所有人士均躲於廚房位置等候救援。

張廣源表示，消防昨晚8時39分接報，於3分鐘後到場。經風險評估，加派3個行動小隊加入救援，其中一隊於起火單位內救出11人，另一小隊在大廈外牆利用升降台救出5人，另一小隊在單位後巷，救起從起火單位洗手間窗戶跳落地逃生，腳部受傷的4人。

消防到場灌救，於8分鐘後將火救熄，並將一級火警升為二級大量傷者事故，加派救護車到場拯救。總結整個救援行動，消防共出動68名消防員、1條滅火喉、兩隊煙帽隊及14輛消防車。由於火警造成多人死傷，張廣源表示，消防處已成立專責小隊調查，跟進起火原因，包括調查火場是否持牌餐廳等。

消防處救護監督（九龍西）唐思豪則稱，行動中共派岀85名救護員、25輛救護車、1輛流動傷者治療車、1輛輔助醫療裝備車、兩輛快速應變急救車及1輛急救醫療電單車協助救援。

16輛救護車將18名傷者分別送到4間醫院搶救，其中12人傷重，傷勢分別為昏迷不醒、吸入性損傷、燒傷及逃生時腳部受傷等，當中7人送院後證實傷重不治。

油麻地分區指揮官（署理警司）林以恒表示，火警期間，警方協助疏散30人，當中18人需送院。送院人士中，年齡介乎9歲至40歲的7人不治（4男3女），其餘11名傷者（6男5女），年齡介乎13歲至46歲，當中7人情況危殆（3男4女）、2人嚴重、1人穩定，1人已出院。

由於火警釀成多人死傷，西九龍總區重案組第4隊已接手調查火警原因。林以恒指出，經初步調查，起火時有關的餐廳正進行慶祝活動，有物件著火後令火勢迅速蔓延，多人走避不及造成大量死傷。