疑生日蠟燭釀禍…香港大火死者最小9歲 死傷者多為尼泊爾籍人士

香港油麻地廣東道大樓晚上發生7死11傷的奪命火。據了解，死傷者大部分為尼泊爾籍人士，當中包括男女童。起火現場火勢猛烈，更有被困男子要爬出窗外求救，大批街坊及住戶逃至安全位置暫避，警方及消防皆接獲多個求助報告。

現場消息指，一名傷者向警方表示，事發單位為尼泊爾餐廳，當時其中一名傷者的幼子開生日派對，傷者表示於門前見到有燃燒的蠟燭放於地上，懷疑燒着隔離的隔音板，引起大火。傷者指，他有9名親友在餐廳內一同開生日會，傷者和其中兩個小童成功逃生。

多名傷者送院。（林振華攝）

起火樓高4層，為商住大樓，共1梯6伙，起火位置是1樓的尼泊爾餐廳。消息指，火警共有18人送院，其中7人經搶救後證實不治，4男3女死者年齡介乎9至40歲，包括一名9歲男童。有死傷者的親友趕至醫院了解事件，聲淚俱下；而事發現場亦有一名男子趕至現場了解，其間情緒激動。

政府新聞處指，截至周一（16日）凌晨零時半，18名送院人士中，4名男子送往廣華醫院後不治、3名女子送往伊利沙伯醫院後不治；另7人情況危殆，包括伊利沙伯醫院1男3女傷者、廣華醫院2名男傷者、瑪嘉烈醫院1名女傷者；另伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，各有1名女傷者情況嚴重；至於明愛醫院接收2名男傷者中，1人情況穩定、1人已經出院。

油尖旺區議員何富榮正於火警現場協助居民，有街坊向他表示聽到爆炸聲。目前未接獲街坊求助臨時居所，但區議會已聯絡民政專員，倘街坊需要將作安排。

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文章授權轉載自《香港01》