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北京「多抓魚」 二手書的循環經濟

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

走進位於北京朝陽區的大望路電影產業園，遠遠地便能看到一只舉著路向標的白色卡通大貓，它指向的是一家充滿文藝氣息的線下二手書店—多抓魚。儘管位置偏僻，這裡總是能看到來來往往的顧客，享受著「淘書撿漏」的樂趣。

香港中通社報導，新冠疫情後，本就受到網絡銷售和電子圖書擠壓的實體書店再遇衝擊。以線上經營起家、買賣二手圖書為主的多抓魚反而積極走向線下，拓展紙質圖書經營的新業態。

多抓魚成立於2017年，上線第一年就獲得超過30萬用戶。目前，它的年收入已破億，日均售書2000册。北京大望路的實體書店是多抓魚首家實體書店，去年10月開業。經2個多月的試運營和2個月疫情影響下的關店休整，於今年4月重新開張。

書店的一層和地下分門別類地擺放著各種二手書，每本書背後都有一個二維碼，通過掃碼可得知售價、品相和版本。除常見暢銷書外，還可在這找到海外原版書、港台書、上世紀的畫册和寫真集等線上沒的二手書及一手新書，價格不高。書店二層是一個復古風格閱讀室。

就讀於北京大學外國語學院的李依雯（化名）使用多抓魚已有2年多。她在2018年10月參加了多抓魚在北京舉辦的第一次線下「快閃書店」活動。「大家一進書店，就拿著一個小筐認真選書，沒有網紅打卡拍照，只有淘書的樂趣」。

「多抓魚上幾乎所有的圖書都是循環利用的，而且只買賣具有一定價值的好書。經過人工比對、鑒定盜版、臭氧消毒和塑封包裝，雖是二手，拿到手上卻和新書一樣。自己不需要的書也可以賣給多抓魚，有快遞專員上門取書，非常方便。」李依雯說，「電子書替代不了紙質書香溢滿屋的幸福，一手書的售價又太貴，一些絕版書在其他平台上溢價過高。多抓魚給了窮學生用實惠價格讀好書的機會」。

北京大學 疫情 網紅

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