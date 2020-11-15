讀太久！武漢體育學院擬「踢走」31名研究生 有人入學逾15年

近月大陸有多批高校研究生因超過最長學習年限而被校方退學，引起關注。11月13日，武漢體育學院研究生院發布公示，擬對超過最長學習年限的31名碩士研究生作退學處理，其中有人更入學超過15年。

根據公示名單，這31名碩士研究生的入學年月集中在2013年9月、2014年9月和2015年9月三年間，學制均為三年，最長學習年限五年。在名單中，「資歷最久」的研究生是出生於1982年，來自應用心理學的魏某，其在2005年9月入學，至今已超過15年。另有出生於1975年，來自體育人文社會學專業的研究生劉某，於2006年9月入學。

根據《 武漢體育學院學生管理規定 》第三十條，學生有學業成績未達到學校要求或者在學校規定的學習年限內未完成學業的情形，學校可予退學處理。

近月大陸有多批高校研究生因超過最長學習年限而被校方退學。東北大學信息科學與工程學院今年10月20日在官網發布了一則《 關於對部分超期博士研究生作出退學處理的公示 》。公布的超過最長學習年限的博士研究生共有52人，其中入學時間最早的一人為2002年入學，已經「讀博」18年之久。此外，2003年入學，「讀博」17年的還有2人。

南京信息工程大學研究生工作部、研究生院10月20日也在官網公布了一則《 關於對超過最長學習年限的碩士研究生給予退學處理的公告 》，公告所附的《 2020年10月擬清退碩士研究生名單 》共涉及56人，其中8人入學時間為2011年，已入校9年。11月10日，四川大學計算機學院、法學院發布公告，對因在學校規定的學習年限內未完成學業的53名研究生作退學處理。

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文章授權轉載自《香港01》