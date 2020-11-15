官員示警 老齡化隱憂浮現

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
苗圩表示，近年大陸已經走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯。中新社資料照片
苗圩表示，近年大陸已經走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯。中新社資料照片

大陸全國政協經濟委員會副主任、前工信部長苗圩昨（14）日表示，中國大陸已經走出了人口紅利期，去年大陸新生嬰兒1,465萬人，出生率降至10.48‰，預計2030年將進一步降至不到1,100萬人。全面開放二胎後，並沒有引發生育高峰。

二胎政策又稱兩孩政策，是指一對夫婦最多生育兩個孩子的政策。2015年12月27日，大陸全國人大常委會表決通過人口與計劃生育法修正案，全面二孩於2016年1月1日起實施。

苗圩在第11屆財新峰會表示，近年大陸已經走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯，由此帶來的經濟增長、人口就業等一系列問題值得高度重視。

苗圩指出，2019年大陸60歲及以上的人口超過2.5億，占全部人口的18.1%，已經進入老齡化社會。中國發展研究基金會近期發布的報告顯示，預計到2022年左右，中國大陸將進入深度老齡化社會，並在此後十年內，加速進入超級老齡化社會。

他表示，從2015年到2019年，大陸農民工的數量由2.77億人增長到2.9億人，雖然有所增長，但增長率在逐漸趨緩。有機構預測，2050年大陸勞動力規模將比2019年減少23%。

苗圩認為，人與機器協作是大勢所趨，機器人應用範圍不斷擴大，未來將一定程度彌合勞動力缺口。

他表示，智慧製造透過將人工智慧與製造業深度融合，可以大幅提高生產效率、降低營運成本，增強產業競爭力。截至2019年底，工信部累計305個智慧製造示範項目中，透過數位化轉型使生產效率平均提升37.6%，能源利用率平均提升16.1%，營運成本平均降低21.2%。

他也提醒，機器人的使用，可能導致從事簡單勞動工人的結構性失業，同時不斷增加對複合型人才的需求，那些人既了解傳統行業的技術與業務需求，又能夠掌握和應用數位技術。

生育

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