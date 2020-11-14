母狂滑手機沒注意 男嬰溺水掙扎3分鐘救出一度無呼吸

近日，中國浙江溫州一位母親帶兒子到游泳館，但卻顧著滑手機沒注意自己兒子已遠離游泳圈，已經在水中掙扎長達3分鐘，直到另一名家長發覺有異，才將孩子救出送醫救治。事後，母親還向館方索取超過600萬台幣的賠償費。對此，該店店長稱孩子母親在玩手機，店員工作忙碌未及時發現。

據中國媒體「溫州晚報」報導指出，事發於9月28日一位媽媽帶自己10個月大的兒子去位於溫州市的可愛可親母嬰生活館游泳，結果游泳時游泳圈脫離身體，男嬰突然不穩倒頭栽朝下趴在泳池內，從監視器畫面可見，溺水過程中不停掙扎近3分多鐘也無人發現，直到身旁其他家長發現異狀後才被救出來。

目前，男嬰被送到加護病房24小時搶救，住院治療整整7天才康復，事後父母也向館方索賠150萬元人民幣（約645萬元新台幣）的賠償費用。對此，該男童的父親感傷則表示「孩子身體變得很差，一出生從沒生過病，但自從溺水後常低燒、腹瀉，做為父親他真的很心疼」。 而店長卻表示，孩子母親當時在外面玩手機，店員工作忙碌，雙方都有疏忽，但家長索賠的金額過於龐大，公司無法負擔，現在仍在溝通相關賠償事情。