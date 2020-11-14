快訊

新冠疫苗破局 許淑華：政府話講太快導致有錢買不到

台大5天3事故 墜樓男大生今早清醒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母狂滑手機沒注意 男嬰溺水掙扎3分鐘救出一度無呼吸

聯合新聞網 / 綜合報導
男嬰「倒頭栽」溺水近三分鐘，都無人發現。 圖／搜狐
男嬰「倒頭栽」溺水近三分鐘，都無人發現。 圖／搜狐

近日，中國浙江溫州一位母親帶兒子到游泳館，但卻顧著滑手機沒注意自己兒子已遠離游泳圈，已經在水中掙扎長達3分鐘，直到另一名家長發覺有異，才將孩子救出送醫救治。事後，母親還向館方索取超過600萬台幣的賠償費。對此，該店店長稱孩子母親在玩手機，店員工作忙碌未及時發現。

據中國媒體「溫州晚報」報導指出，事發於9月28日一位媽媽帶自己10個月大的兒子去位於溫州市的可愛可親母嬰生活館游泳，結果游泳時游泳圈脫離身體，男嬰突然不穩倒頭栽朝下趴在泳池內，從監視器畫面可見，溺水過程中不停掙扎近3分多鐘也無人發現，直到身旁其他家長發現異狀後才被救出來。

目前，男嬰被送到加護病房24小時搶救，住院治療整整7天才康復，事後父母也向館方索賠150萬元人民幣（約645萬元新台幣）的賠償費用。對此，該男童的父親感傷則表示「孩子身體變得很差，一出生從沒生過病，但自從溺水後常低燒、腹瀉，做為父親他真的很心疼」。 而店長卻表示，孩子母親當時在外面玩手機，店員工作忙碌，雙方都有疏忽，但家長索賠的金額過於龐大，公司無法負擔，現在仍在溝通相關賠償事情。

延伸閱讀

入住後發現馬桶壞掉「水費高達1.2萬」房東竟要房客全負擔

收店撿到紅包「裝符咒」下秒電話大響 他嚇喊：阿彌陀佛！

北捷驚現女子「脖子纏蛇」同車廂乘客崩潰：牠對人吐信！

遲遲等不到「外送保險套」他氣炸：我這輩子最後悔的決定

相關新聞

出生時僅400克！超早產「巴掌寶寶」搶救169天後出院

中國湖南一名超早產兒出生時體重僅約400克（0.9磅），由於女嬰出生時只有成年女性手掌那麼大，於是被醫護人員稱為「巴掌寶寶」。經過當地醫院15個學科80餘名醫務人員169天的救治後，巴掌寶寶的體重增至2980克（6.6磅），身體狀況達到出院標準，即將順利出院。據悉，這是湖南省成功救治的出生體重最低、全國成功救治的出生體重並列第二低的超早產兒。

家長控幼稚園午餐腐爛發臭 園方：照片是廚餘

中國河北張家口市宣化區濱河幼兒園有家長周二（10日）反映，多名學童曾出現嘔吐、腹瀉、低燒等症狀，懷疑園方向學生提供腐爛食物，又發現食堂垃圾袋中有變質發臭的肉餡和腐爛菜品。

母狂滑手機沒注意 男嬰溺水掙扎3分鐘救出一度無呼吸

近日，中國浙江溫州一位母親帶兒子到游泳館，但卻顧著滑手機沒注意自己兒子已遠離游泳圈，已經在水中掙扎長達3分鐘，直到另一名家長發覺有異，才將孩子救出送醫救治。事後，母親還向館方索取超過600萬台幣的賠償費。對此，該店店長稱孩子母親在玩手機，店員工作忙碌未及時發現。

男顧玩手機「撞電線桿」血流不止 眼鏡碎片刺傷眼球仍要拍照

近日，中國重慶一名男子走路時只顧滑手機，根本不看路，撞到電線桿後眼鏡爆裂，眼球慘被碎片插進，當場鮮血直流。

自然老死或體力不支？獅子死在水塘 動物園說法不一

河北邯鄲一間野生動物園近日有非洲獅被發現一動不動浸泡在水塘內，工作人員最初稱「在休息呢」。惟經查驗後，動物園證實獅子已經...

破賭王紀錄！陸「國寶級」鋼琴大師劉詩昆 81歲再當爸

中國81歲「國寶級」鋼琴大師劉詩昆再當爸，44歲的太太孫穎本月初在美國誕下女兒，劉詩昆也打破「賭王」何鴻燊以78歲之齡與...

為女性寫墓誌 顏真卿38歲真跡陜西出土

陜西省考古研究院13日發布首例考古發掘出土的顏真卿書丹墓誌。該墓誌中的撰文是顏真卿早年書法，為其38歲所書，這一階段他博採眾長，向褚遂良等人學習，有初唐風范，寫得比較纖巧。該墓誌對於研究顏真卿早期書法風格及中國中古時代書法藝術意義極大...

男子為賣保險假扮軍警 還裝成「007」詹姆士龐德

中國上海楊浦警方近日處置一宗糾紛警情時，發現並破獲一宗涉嫌買賣國家機關證件案件。任職保險公司業務員的男子梁某只為多賣幾份保險，竟涉嫌偽裝自己16歲便在警衛局擔任要職、37歲成為刑警探長，甚至是英國軍情六處的特工「007」James Bond等。梁某目前已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

老伯吃大量柿子致嚴重胃結石 連續一星期狂飲可樂就醫好

浙江義烏65歲的金老伯一口氣吃掉大量心愛的柿子後突感身體不適，經醫生檢查發現胃部有大量胃結石。金老伯本身有胃潰瘍，於是醫生就用了一個奇招來對付這些又多又硬的胃結石，要求金老伯連續一星期每天狂喝可樂。最終這則古怪的「藥方」奏效，醫生成功從金老伯胃部中取出已明顯溶解、變小結石，共重58克。

老賴躲債4年 因「雙11」更新收貨地址被逮

杭州桐廬縣人民法院微信公號11日發布，一名「老賴」（失信被執行人）欠薪5800元（人民幣，下同，約880美元）逃避四年，...

黑龍江男因工作糾紛持鶴嘴鋤行凶 同事3死1重傷

黑龍江大慶石化公司10日發生重大刑事案，當地警方指，47歲霍姓男子因工作糾紛，手持鶴嘴鋤襲擊同事，造成三人死亡一人重傷，...

英滅鴉片發動戰爭？ 香港一教師歪曲歷史被釘牌

一名小學教師被指教錯小二常識科的鴉片戰爭內容，遭香港教育局取消註冊，審閱教材的科主任亦收譴責信。這是繼九龍塘宣道小學教師...

熱門新聞

馬雲好友 大陸富豪「錢多多」在香港大街被砍

防馬雲坐大 習近平親阻螞蟻IPO

陸國台辦回應龐培歐：民進黨倚美抗陸、謀獨挑釁

回應龐培歐 陸：美國不要在錯誤和危險道路上越走越遠

老伯吃大量柿子致嚴重胃結石 連續一星期狂飲可樂就醫好

陸前財長：已到研究寬鬆貨幣政策退出的時候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。