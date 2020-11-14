家長控幼稚園午餐腐爛發臭 園方：照片是廚餘

中國河北張家口市宣化區濱河幼兒園有家長周二（10日）反映，多名學童曾出現嘔吐、腹瀉、低燒等症狀，懷疑園方向學生提供腐爛食物，又發現食堂垃圾袋中有變質發臭的肉餡和腐爛菜品。

該區委宣傳部周三（11日）通報稱，經初步調查，現場未發現腐敗變質食品及原料，家長反映的變質肉和爛菜照片，其實是食堂日常工作中清理的餐廚廢棄物。宣化區政府黨組副書記指，將安排所有幼兒體檢；涉事園長則被停職檢查，並公開道歉。

通報指，針對食堂食品安全問題，該區市場監管局執法人員已檢查食品加工區域，期間有3名家長代表全程監督。經查，食堂6名食品從業人員均取得有效健康證；食品留樣櫃48小時就餐菜品均留樣並進行記錄；食品及其原料採購履行進貨查驗和台帳記錄，均已提供供貨方資質和相關產品證明文件，現場檢查未發現腐敗變質食品及原料。

家長稱上月有多名學童有嘔吐、腹瀉等不適症狀，並在食堂的食品袋中發現抗生素藥物「慶大霉素」包裝袋。通報指，警方翻查閉路電視紀錄後，確定「慶大霉素」為患有胃炎的食堂職工王某所服用，並非食堂工作人員在幼兒食物中添加。另據幼兒園周二的出勤記錄，除3名幼兒因身體不適請假外，其他幼兒均正常入園。

此外，有家長反映幼兒園多收費問題。通報則稱，園方收取的人民幣900多元（約新台幣3800元）費用，為預收今年10月至12月以及明年1月半個月，共計3個半月的保育教育費，學期末將依據幼兒實際出勤情況予以退費。至於幼兒園收費是否涉及違規，則有待進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》