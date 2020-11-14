男顧玩手機「撞電線桿」血流不止 眼鏡碎片刺傷眼球仍要拍照

近日，中國重慶一名男子走路時只顧滑手機，根本不看路，撞到電線桿後眼鏡爆裂，眼球慘被碎片插進，當場鮮血直流。

據陸媒報道指，11月8日，重慶謝家灣地鐵站旁邊的人行道上發生一宗意外事故。一名年輕男子走路時滑手機，然後撞在電線桿上。由於衝擊力太強，眼鏡當場爆裂，碎片更劃破他的眼球，當場鮮血直流。

現場影片顯示，受傷男子坐在地上，一手捂著受傷的眼睛，臉上全是血，地上還流了很大的一灘血，讓人觸目驚心，斷了的眼鏡也掉落在地上。路過的民眾紛紛駐足圍觀，一名小童用非常驚訝的眼神看著地上的男子。

令人不解的是，男子撞傷後坐在地上，但事故絲毫沒有影響到他滑手機的興致，他繼續以單手操作滑手機，影片中他的眼晴一直沒有離開過手中的手機，他還疑似對著地上的血拍了照片。救援人員其後到達現場，將該男子送往醫院進行救治。

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文章授權轉載自《香港01》