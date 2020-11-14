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男子為賣保險假扮軍警 還裝成「007」詹姆士龐德

香港01 / 陳進安
梁某被發現私藏警察制服、軍官證、警察證及港澳通證等若干證件。 圖／澎湃新聞
梁某被發現私藏警察制服、軍官證、警察證及港澳通證等若干證件。 圖／澎湃新聞

中國上海楊浦警方近日處置一宗糾紛警情時，發現並破獲一宗涉嫌買賣國家機關證件案件。任職保險公司業務員的男子梁某只為多賣幾份保險，竟涉嫌偽裝自己16歲便在警衛局擔任要職、37歲成為刑警探長，甚至是英國軍情六處的特工「007」James Bond等。梁某目前已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

據楊浦警方周五（13日）介紹，上月16日上午，張先生報警稱自己在大連西路某商務樓停車場內駕駛時，遇到一名男子在前方緩慢行走，還不時回頭挑釁。張先生下車理論，詎料對方衝上前二話不說先打他一記耳光，並自稱是「法院法警」後逃離現場。經走訪調查，民警獲取該名男子的體貌特徵及逃跑方向，很快便找到疑犯梁某。

讓警方沒有想到的是，案件原來沒那麼簡單，梁某當日駕駛的私家車內，被發現放有警察制服，以及軍官證、警察證、港澳通行證等若干證件，更有一張寫上「英國軍情六處」字眼的工作證，上面印有「James Bond」、「007」。

經初步鑑別，該些證件均屬偽造。鐵證如山之下，梁某如實交代違法事實，原來他在保險公司擔任業務員，之所以冒充警察、軍人，甚至特工，除可炫耀，還能夠博取他人信任，多賣保險以提升工作業績。目前民警正對警察制服、涉假證件等開展深入調查。

延伸閱讀：

四年賣出假警察制服800多套 兩男製售假警用裝備遭揚州警方逮捕

16歲少年網購警察制服冒警 潛入派出所遭警識破被拘

文章授權轉載自香港01》

警察 制服 國軍 香港 軍人

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