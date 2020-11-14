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老伯吃大量柿子致嚴重胃結石 連續一星期狂飲可樂就醫好
中國浙江義烏65歲的金老伯一口氣吃掉大量心愛的柿子後突感身體不適，經醫生檢查發現胃部有大量胃結石。金老伯本身有胃潰瘍，於是醫生就用了一個奇招來對付這些又多又硬的胃結石，要求金老伯連續一星期每天狂喝可樂。最終這則古怪的「藥方」奏效，醫生成功從金老伯胃部中取出已明顯溶解、變小結石，共重58克。
據介紹， 金老伯在上月底買來3斤柿子，一下子幾乎全吃光，結果當晚身體就出現胃痛、嘔吐、反酸等不適症狀，被送進醫院急症室。經胃鏡檢查，醫生發現金老伯胃部有大量胃結石，又多又硬。由於金老伯本身患有胃潰瘍，直接取出或會導致胃出血。
醫生最終決定先進行止吐、緩解潰瘍治療，並要求金老伯每天飲用1.5瓶、每瓶1250毫升的可樂，以此消融胃結石。胃結石被消融後，就可以用碎石器將胃結石再分解成小塊，並用異物鉗取出。
醫生表示，人體食用大量柿子、山楂後，經常會生成的植物性胃結石，是因為柿子含有大量鞣酸，空腹食用容易會與胃酸、纖維素結合，形成胃結石。可樂中的檸檬酸、碳酸氫鈉則可以將胃結石逐層溶解，同時可樂的二氧化碳能夠使胃部膨脹，胃結石在較大空間內滾動、撞擊，亦有利將胃結石碎裂。
連續喝可樂一星期後，醫生就成功幫金老伯取出重約58克的胃結石，當時胃結石已明顯溶解、變小。金老伯在手術後胃部不適已明顯改善。不過，醫生提醒，並非所有胃結石都可通過用可樂來「治療」，而且若非為了治療疾病，千萬不要如此大量飲用可樂。
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