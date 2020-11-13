川西氣田探明儲量 破千億立方米

近日多校爆發上呼吸道感染個案，衛生署署長陳漢儀昨日（11日）表示，截至下午3時，今個星期錄得132宗院舍或學校個案，涉及近1400人。近日多間院舍、幼稚園及中小學爆發上呼吸道感染個案，多校已因應個案增加而停課，有消息指教育局正考慮幼稚園及幼兒中心周六（14日）起暫停面授課堂２星期。

2020-11-12 22:38