川西氣田探明儲量 破千億立方米
中國石油化工集團有限公司（中國石化）12日披露，中國石化西南石油局川西氣田探明儲量新增報告日前已通過中國大陸官方部門評審，新增探明儲量830億立方公尺。至此，川西氣田累計探明儲量達1140億立方公尺，相當億噸級當量大油田。
中新社報導，川西氣田地處四川盆地西緣，主力氣藏埋深在6000公尺左右，氣田面積約138平方公里，屬大型酸性氣田。2018年，西南石油局在該區域先期部署的彭州1井等探井相繼獲高產工業氣流，由此發現川西氣田。2019年以來，西南石油局又陸續部署開發井11口，已完鑽的7口井均獲良好產量，有力支撐了川西氣田新增探明儲量提交。
今年以來，中國石化加大天然氣勘探開發力度，聚焦增儲上產開展攻堅創效。4月14日，中國大陸首個深層頁岩氣田—威榮頁岩氣田開發建設項目全面鋪開，項目建成後年產能30億立方公尺。10月14日，中國石化涪陵頁岩氣田宣布新增探明地質儲量1918.27億立方公尺，日產量保持在2000萬立方公尺以上；中國石化累計探明頁岩氣地質儲量達9407.72億立方公尺。
中國石化表示，川西氣田新增的探明儲量將成為中國大陸能源發展戰略的重要支撐。
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