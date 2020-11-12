快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

躲債4年 卻因雙11更新收貨地址被逮

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
方老闆因更新淘寶收貨地址，讓法官得以找到他。圖/杭州桐廬縣人民法院微信公號
方老闆因更新淘寶收貨地址，讓法官得以找到他。圖/杭州桐廬縣人民法院微信公號

杭州桐廬縣人民法院微信公號11日發布，一名「老賴」（失信被執行人）欠薪人民幣5,800元（約新台幣2.5萬元）逃避4年，桐廬法院10日晚間發現他更新了「雙11」」收貨位址後，執行法官按照該位址成功將這名老賴抓獲。

該老賴王姓老闆知道逃不掉，只好當場付清了欠下的人民幣5,800元工資，並繳納人民幣2,000元罰款。

報導指出，安徽人小王在浙江做工，2016年以來，陸續為方老闆做了排汙、改裝插座等7個小工程，每次結帳時，方老闆都說下次一起結，沒想到方老闆欠債越來越多，直到有一次小王實在撐不下去，找方老闆討要多次，才勉強拿到人民幣700元，剩下人民幣5,800元工資一直拖欠至今。

從2016年2月到今年6月共4年半的時間裡，方老闆不僅不支付欠薪，後來還換了電話，無奈之下小王於今年6月，將方老闆告到桐廬法院。

判決生效後，方老闆仍然不肯主動履行，小王只能申請強制執行，執行立案後，執行法官向方老闆發出了執行通知書、財產申報令等法律文書，方老闆施展「躲」字訣，跟執行法官玩起了「躲貓貓」。

執行法官按照方老闆的戶籍地址多次上門找尋，但都沒有找到方老闆。隨著雙11到來，執行法官10日在追蹤方老闆數據時，發現他更新了淘寶收貨地址。

以為自己躲得很好的方老闆，一看到執行法官頓時愣住，知道自己這次躲不過去後，只好乖乖跟執行法官到法院。

隨後，桐廬法院將方老闆拒不履行的行為罰款人民幣2,000元，方老闆只好當場打電話向朋友借錢，當場付清積欠多年的人民幣5,800元工資，並繳納2,000元罰款。

雙11

延伸閱讀

「雙11」刷哪張卡最划算？專家教你兩招賺很大！

阿里巴巴雙11成交2.2兆元！亞馬遜會員日購物節的21倍

天貓雙11橫跨11天銷售 成交額逾2.1兆元

天貓雙11戰報 十天業績2兆

相關新聞

撩妹高手 學學3歲男童怎麼對老師放電拋媚眼

河北省秦皇島一名小男孩在幼稚園吃飯時，發現老師正在用手機拍他，竟頻頻向老師拋媚眼「放電」。小男孩父親看到影片後趕忙澄清，...

躲債4年 卻因雙11更新收貨地址被逮

杭州桐廬縣人民法院微信公號11日發布，一名「老賴」（失信被執行人）欠薪人民幣5,800元（約新台幣2.5萬元）逃避4年，...

故宮六百年／跨世代文博網紅：北京故宮博物院

北京故宮博物院地處明清兩代皇宮「紫禁城」內，既是當今世界上規模最大、保存最完整的木造宮殿，也是年造訪人次世界第一的著名博物館。

黑龍江邊境上的日出與戰場：神頂東方紅

在東北邊陲有一個雞鳴三縣的重鎮叫——「東方紅」，這座國境線上最早迎來第一縷霞光的小鎮，隸屬歷史人文厚重、自然稟賦富集、目前擁有大小規模景區近 60 處之多的黑龍江省虎林市。

「專程飛去香港哭…」 陸「凡爾賽文學」靠浮誇紅遍全網

最近大陸網路上瘋狂颳起「凡爾賽文學」風潮，這個詞還登上微博熱搜，大陸網友將其統稱為「凡學」，該新詞指的是一種特殊網路文體，用看似平和的文字，不經意地炫富、曬恩愛，流露出自己的優越感，「用最低調的話，炫最高調的耀」。最明顯的例子是「老公竟然送了我一輛粉紅的藍寶堅尼，這顏色選得也太直男了吧，唉，怎麼跟他說我不喜歡這個顏色呢？」

河北清河／華夏張氏 人才輩出

華夏張氏人才輩出，張姓有歷史記載的第一個人是誰？按照歷史年代，周宣王時期的卿士張仲，是有歷史記載的張姓第一人。

河北清河／始祖揮公 黃帝賜封「弓長」張姓

「請問貴姓？姓張，弓長張。」這是幾乎所有姓張的人士，對自己姓氏「張」字的詮釋。那麼，張姓與弓到底有什麼關係呢？

河北清河／華夏張氏祖庭 世界唯一氏族紀念聖地

「天下張氏出清河」，河北清河是中華張氏祖源地，華夏張氏祖庭，是世界張氏總會興建的世界張氏祭祖聖地。其風格獨特，仿照五千年以前黃帝時期的祭祀建築形式，以黃河流域原始社會的酋長金字塔狀建築為原型，以上古「明堂」為意象，以「亞」字型布局為基礎，配以獨特的牌坊，高11.8米的漢白玉揮公雕像、祭祀廣場、門闕、望樓等，成為世界上獨一無二的氏族紀念聖地。

和田養「北京烤鴨」 5000戶分紅脫貧

初冬微寒，當你在北京的烤鴨店裡享受美食時，很可能已經品嘗到4000多公里外的新疆和田的味道。

雙十一綠色行動 查、取、寄全包

紙張使用減少一半的快遞面單；減少碳排量的環保快遞袋；不使用額外包裝的商品「原箱配送」；根據包裹大小「量體裁衣」的「切箱」...

雲南咖啡 從大山深處邁向世界

早飯後，番啟佐像往常一樣給自己沖泡了一杯咖啡，隨後扛著鋤頭來到咖啡地除草。就在幾天前，他家的精品咖啡豆被星巴克選中，出現...

陸98歲物理學家現身清華 小54歲妻子罕見沒傍身

98歲高齡的物理學家楊振寧11月8日現身清華校園。影片中，楊振寧一人拄著拐杖，雖然身形已經佝僂，但是氣色尚好，而且身子骨...

熱門新聞

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

華為創辦人任正非：中國製晶片是世界第一「在台灣」

87歲婆婆河邊洗手落水「佛系」自救 網友：冷靜得令人驚嘆

港府取消4泛民議員資格 民主派15位議員集體總辭

解放軍機頻繞台 國台辦：對民進黨台獨挑釁嚴正回應

港泛民4議員遭DQ 陸外交部：別國無權干預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。