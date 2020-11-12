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和田養「北京烤鴨」 5000戶分紅脫貧

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

初冬微寒，當你在北京的烤鴨店裡享受美食時，很可能已經品嘗到4000多公里外的新疆和田的味道。

據新華社報導，和田地區洛浦縣位於崑崙山北麓，塔克拉瑪幹沙漠南緣，綠洲面積佔全縣土地面積不足6%。很多當地老百姓此前從未見過鴨子，而這裡卻建成了大陸第二大北京四係鴨繁育養殖基地，上千噸和田產的鴨子已經從洛浦「飛」到了北京、上海、浙江等地。

這些「根正苗紅」的北京四係鴨來自洛浦縣北京工業園區內的利田香農食品公司，其中種鴨由北京金星鴨業公司提供。作為當地產業扶貧項目之一，利田香農將種鴨養殖、肉鴨孵化、飼料加工、屠宰加工、冷鏈物流等扎根在新疆最貧困地區之一，如今年屠宰2000萬隻。

在洛浦縣山普魯鎮博斯坦庫勒村的奮鬥家禽養殖農民專業合作社，「嘎嘎」的鴨叫聲此起彼伏。25歲的「鴨保母」阿布來提·熱傑普忙著給鴨子補充飼料。作為建檔立卡貧困戶，此前務農的他去年9月來到合作社，專業人員培訓下很快上手，如今月收入近3000元人民幣。

據該公司黨支部書記、項目負責人宋繼剛介紹，除了工廠，全縣目前有8個肉鴨養殖合作社、250座肉鴨養殖棚，帶動固定就業之外，還通過入股分紅的形式讓約5000戶當地村民受惠於肉鴨產業的發展。

宋繼剛說，由於當地獨特光熱條件和偏鹼性水質，和田長大的「北京」鴨口感好，目前公司正在創新飼料配方，培育和田特色更鮮明的「紅棗鴨」和「玫瑰鴨」。

此外，一個休閒食品加工廠剛剛建成，進一步完善當地肉鴨產業鏈。不久的將來，以「大漠蕓鴨」為品牌的系列鴨肉熟食製品將從洛浦運往大陸各地，讓更多食客體驗到和田鴨的味道。

北京 新疆 農民

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